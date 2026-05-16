Έκθεση μεταχειρισμένων στο ΟΑΚΑ: Πάνω από 650 ποιοτικά αυτοκίνητα αυτό το Σαββατοκύριακο
Το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα τεράστιο σημείο συνάντησης για κάθε Έλληνα που αναζητά το επόμενο αυτοκίνητό του. Η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ άνοιξε τις πύλες της και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλα…

Πρόκειται για μία έκθεση που ξαναγράφει τους κανόνες της αγοράς μεταχειρισμένου στη χώρα μας.

Η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων που γίνεται στην Ελλάδα, με πάνω από 650 οχήματα συγκεντρωμένα σε έναν χώρο, στο Parking 9 του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Μικρά πόλης, SUV, πολυτελή sedan, σπορ μοντέλα, επαγγελματικά — η γκάμα καλύπτει κυριολεκτικά κάθε ανάγκη και κάθε βαλάντιο.

Αυτό όμως που κάνει την USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ να ξεχωρίζει δεν είναι ο αριθμός των αυτοκινήτων. Είναι η φιλοσοφία πίσω από τη διοργάνωση. Τα οχήματα είναι έως 12 ετών, με έως 130.000 χιλιόμετρα, πλήρες ιστορικό service και πιστοποιημένους τεχνικούς ελέγχους. Και για ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά, υπάρχει επιτόπιος τεχνικός έλεγχος μέσω της DEKRA Imperial — γιατί στην USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, η διαφάνεια δεν είναι απλώς υπόσχεση, είναι πράξη.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι κορυφαίες εταιρείες εμπορίου του χώρου, μεγάλες αντιπροσωπείες και οργανωμένα δίκτυα εμπορίας μεταχειρισμένων. Ο επισκέπτης της USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να συγκρίνει μοντέλα, εξοπλισμούς, τιμές και χρηματοδοτικά προγράμματα — χωρίς να χρειαστεί να γυρίσει μισή Αθήνα.

Το κλίμα χθες ήταν αυτό μιας γιορτής αυτοκινήτου. Οικογένειες, νέοι οδηγοί, επαγγελματίες — όλοι βρήκαν λόγο να σταματήσουν, να ανοίξουν καπό, να μπουν σε καμπίνες, να συζητήσουν. Αρκετοί έφυγαν από την USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έχοντας ήδη βρει αυτό που έψαχναν.

Η έκθεση συνεχίζεται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, από τις 10:00 έως τις 20:00, στο Parking 9 του ΟΑΚΑ. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο, η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχεις μπροστά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Μην την αφήσεις να περάσει.
Πάρτε το εισιτήριο σας εδω – ευκολα και χωρίς ουρές


