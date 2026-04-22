Leasing για Mercedes-Benz και smart... αλλιώς
Η Star Automotive φέρνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing με σταθερό κόστος και πλήρεις υπηρεσίες για επαγγελματίες και εταιρείες.
Η Star Automotive Ελλάς λανσάρει τη νέα υπηρεσία StarLeasing, προσφέροντας λύσεις μακροχρόνιας μίσθωσης για μοντέλα Mercedes-Benz και smart.
Η εταιρεία, που ανήκει στον Emil Frey Group, προχωρά σε αυτή την κίνηση σε συνεργασία με την Arval, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους leasing στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εταιρείες, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και για ιδιώτες. Η βασική του λογική είναι απλή: ο πελάτης πληρώνει ένα σταθερό μηνιαίο ποσό και δεν χρειάζεται να ασχολείται με επιπλέον έξοδα ή διαδικασίες.
Στο πακέτο περιλαμβάνονται όλες οι βασικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση και αλλαγή ελαστικών. Έτσι, το κόστος χρήσης γίνεται προβλέψιμο και ο οδηγός απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας.
Για τους ιδιώτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, θα προστεθούν επιπλέον παροχές, όπως οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση.
Μέσα από το StarLeasing, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε όλη τη γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων των δύο μαρκών, επιλέγοντας αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες τους χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις αγοράς.
Η νέα υπηρεσία δείχνει τη στροφή της αγοράς προς πιο ευέλικτες λύσεις κινητικότητας, όπου η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται πιο απλή και οικονομικά ελεγχόμενη.
