Ρεκόρ πωλήσεων για την Mercedes G-Class

Μπορεί το 2025 να ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη Mercedes-Benz σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις συνολικές πωλήσεις να υποχωρούν κατά 10%, ωστόσο η G-Class κινήθηκε εντελώς κόντρα στο ρεύμα.





-

Κλείσιμο

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Το εμβληματικό offroad μοντέλο είχε το καλύτερο έτος στην ιστορία του, με 49.700 μονάδες να παραδίδονται διεθνώς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23% σε σχέση με το 2024.Η παραγωγή της GClass στο εργοστάσιο της Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας αυξήθηκε κατά περίπου 25%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή ζήτηση για το μοντέλο, παρά το γεγονός ότι η τιμή της βασική έκδοσης ξεκινά από τις 125.000 ευρώ. Στην πράξη, οι περισσότερες εκδόσειςκαι κυρίως η G 63 AMG- κινούνται σε επίπεδα κοντά ή και άνω των 200.000 ευρώ, με τις πραγματικές τιμές συναλλαγής συχνά να φτάνουν τις 220.000 έως 250.000 ευρώ.Η G 63 AMG, με τον V8 biturbo κινητήρα των σχεδόν 600 ίππων, καλύπτει πάνω από το 50% των συνολικών πωλήσεων της GClass, γεγονός που μεταφράζεται σε τεράστια κερδοφορία για τη MercedesBenz. Υπολογίζεται ότι μόνο η GClass συνεισφέρει κύκλο εργασιών πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αποτελώντας βασικό πυλώνα του ιδιαίτερα αποδοτικού TopEnd χαρτοφυλακίου της μάρκας.Η εμπορική επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με τη μακρά ιστορία του μοντέλου. Από το 1979 μέχρι σήμερα, όλες οι Mercedes GClass -στρατιωτικές και πολιτικές- κατασκευάζονται στο ίδιο εργοστάσιο. Το 2017 παρήχθη η 300.000ή GClass, το 2023 ξεπεράστηκε το ορόσημο των 500.000 μονάδων, ενώ το καλοκαίρι του 2025 η παραγωγή πέρασε και τις 600.000.Παρά την είσοδο της ηλεκτρικής G 580 με EQ Technology, οι εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να κυριαρχούν στις πωλήσεις. Οι βασικές αγορές της GClass παραμένουν η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η Κίνα και οι χώρες του Κόλπου, όπου ο συνδυασμός πολυτέλειας, ισχύος και διαχρονικής εικόνας έχει ιδιαίτερη απήχηση.