Ρεκόρ πωλήσεων για την Mercedes G-Class

Την ώρα που οι πωλήσεις της Mercedes-Benz πιέζονται διεθνώς, η G-Class καταγράφει ρεκόρ παραγωγής, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά μοντέλα της μάρκας.

Μπορεί το 2025 να ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη Mercedes-Benz σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις συνολικές πωλήσεις να υποχωρούν κατά 10%, ωστόσο η G-Class κινήθηκε εντελώς κόντρα στο ρεύμα.

Το εμβληματικό off-road μοντέλο είχε το καλύτερο έτος στην ιστορία του, με 49.700 μονάδες να παραδίδονται διεθνώς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23% σε σχέση με το 2024.
Η παραγωγή της G-Class στο εργοστάσιο της Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας αυξήθηκε κατά περίπου 25%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή ζήτηση για το μοντέλο, παρά το γεγονός ότι η τιμή της βασική έκδοσης ξεκινά από τις 125.000 ευρώ. Στην πράξη, οι περισσότερες εκδόσεις -και κυρίως η G 63 AMG- κινούνται σε επίπεδα κοντά ή και άνω των 200.000 ευρώ, με τις πραγματικές τιμές συναλλαγής συχνά να φτάνουν τις 220.000 έως 250.000 ευρώ.

Η G 63 AMG, με τον V8 biturbo κινητήρα των σχεδόν 600 ίππων, καλύπτει πάνω από το 50% των συνολικών πωλήσεων της G-Class, γεγονός που μεταφράζεται σε τεράστια κερδοφορία για τη Mercedes-Benz. Υπολογίζεται ότι μόνο η G-Class συνεισφέρει κύκλο εργασιών πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αποτελώντας βασικό πυλώνα του ιδιαίτερα αποδοτικού Top-End χαρτοφυλακίου της μάρκας.

Η εμπορική επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με τη μακρά ιστορία του μοντέλου. Από το 1979 μέχρι σήμερα, όλες οι Mercedes G-Class -στρατιωτικές και πολιτικές- κατασκευάζονται στο ίδιο εργοστάσιο. Το 2017 παρήχθη η 300.000ή G-Class, το 2023 ξεπεράστηκε το ορόσημο των 500.000 μονάδων, ενώ το καλοκαίρι του 2025 η παραγωγή πέρασε και τις 600.000.

Παρά την είσοδο της ηλεκτρικής G 580 με EQ Technology, οι εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να κυριαρχούν στις πωλήσεις. Οι βασικές αγορές της G-Class παραμένουν η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η Κίνα και οι χώρες του Κόλπου, όπου ο συνδυασμός πολυτέλειας, ισχύος και διαχρονικής εικόνας έχει ιδιαίτερη απήχηση.

Σε μια περίοδο που η Mercedes-Benz αναζητά σταθερότητα και υψηλά περιθώρια κέρδους, η Mercedes G-Class αποδεικνύεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα εμβληματικό μοντέλο: είναι ένας στρατηγικός και οικονομικός πυλώνας, που συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που την έκανε θρύλο.

