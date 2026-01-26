Στα σκαριά το αγωνιστικό hypercar της Ford

Η Ford είχε ανακοινώσει από το 2025 τη συμμετοχή της στο πλήρες πρόγραμμα του FIA WEC του 2027 με ένα hypercar κατηγορίας LMDh και πλέον αποκαλύπτει τις βασικές τεχνικές επιλογές της.





Το αγωνιστικό με το οποίο η Ford θα διεκδικήσει την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην πίστα La Sarthe του Λε Μαν, για πρώτη φορά μετά από 58 χρόνια, θα εξοπλίζεται με τον ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα Coyote των 5,4 λίτρων που προέρχεται από τη Mustang GT3.Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και την πρώτη teaser εικόνα του αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα, με την πρώτη εμφάνιση στην πίστα να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς.Η επιστροφή αυτή δίνει στη Ford την ευκαιρία να γευθεί και πάλι τη νίκη στο Λε Μαν, μετά το ιστορικό σερί τεσσάρων διαδοχικών επικρατήσεων του GT40 την περίοδο 1966-1969.Σύμφωνα με τους κανονισμούς LMDh, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν σασί από έναν εκ των τεσσάρων εγκεκριμένων προμηθευτών -με τη Ford να επιλέγει τη γαλλική Oreca– πάνω στο οποίο μπορούν να εφαρμόσουν τη δική τους σχεδίαση.Το υβριδικό σύστημα είναι κοινό για όλους, ωστόσο κάθε εταιρεία έχει ελευθερία επιλογής στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η συνδυαστική ισχύς περιορίζεται στους 671 ίππους και η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.