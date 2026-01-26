Στα σκαριά το αγωνιστικό hypercar της Ford

Η αμερικάνικη εταιρεία επιστρέφει δυναμικά το 2027 στην κορυφαία κατηγορία των αγωνιστικών πρωτοτύπων, στοχεύοντας ευθέως τη Ferrari και την νίκη στις 24 Ώρες του Λε Μαν.
Η Ford είχε ανακοινώσει από το 2025 τη συμμετοχή της στο πλήρες πρόγραμμα του FIA WEC του 2027 με ένα hypercar κατηγορίας LMDh και πλέον αποκαλύπτει τις βασικές τεχνικές επιλογές της.
Το αγωνιστικό με το οποίο η Ford θα διεκδικήσει την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην πίστα La Sarthe του Λε Μαν, για πρώτη φορά μετά από 58 χρόνια, θα εξοπλίζεται με τον ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα Coyote των 5,4 λίτρων που προέρχεται από τη Mustang GT3.
Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και την πρώτη teaser εικόνα του αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα, με την πρώτη εμφάνιση στην πίστα να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς.
Η επιστροφή αυτή δίνει στη Ford την ευκαιρία να γευθεί και πάλι τη νίκη στο Λε Μαν, μετά το ιστορικό σερί τεσσάρων διαδοχικών επικρατήσεων του GT40 την περίοδο 1966-1969.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς LMDh, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν σασί από έναν εκ των τεσσάρων εγκεκριμένων προμηθευτών -με τη Ford να επιλέγει τη γαλλική Oreca– πάνω στο οποίο μπορούν να εφαρμόσουν τη δική τους σχεδίαση.
Το υβριδικό σύστημα είναι κοινό για όλους, ωστόσο κάθε εταιρεία έχει ελευθερία επιλογής στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η συνδυαστική ισχύς περιορίζεται στους 671 ίππους και η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.
Η Ford επέλεξε το ατμοσφαιρικό σύνολο V8 των 5,4 λίτρων από τη Mustang GT3, το οποίο βασίζεται στον κινητήρα της πολιτικής έκδοσης. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος hypercar της Ford Racing, Νταν Σάγιερς, «όταν έχεις έναν τόσο εμβληματικό κινητήρα στο οπλοστάσιό σου, δεν ψάχνεις εναλλακτικές».
Πρόσθεσε μάλιστα ότι «στηρίζεσαι στο DNA σου», χαρακτηρίζοντας τον V8 ως «γέφυρα ανάμεσα στους θρύλους του 1966 και το μέλλον του 2027».
Υπενθυμίζεται ότι και τα τέσσερα GT40 που κέρδισαν στο Λε Μαν τη δεκαετία του ’60 εφοδιάζονταν με V8 κινητήρες. Το 1966 και 1967 υπήρχε το 7λιτρο σύνολο, ενώ οι αλλαγές στους κανονισμούς έφεραν έναν V8 4,9 λίτρων για τα νικηφόρα μοντέλα του 1968 και 1969.
Ο Σάγιερς αποκάλυψε επίσης ότι για πρώτη φορά ο V8 εξελίσσεται εξ ολοκλήρου in-house, από ομάδα μηχανικών στα κεντρικά της Ford στο Μίσιγκαν, με συμβολή και από το νέο τμήμα Red Bull Ford Powertrains της Formula 1.
Στην παρουσίαση της αγωνιστικής σεζόν της Ford, όπου αποκαλύφθηκε και το livery του 2026 για τα μονοθέσια της Red Bull και της Racing Bulls, αμφότερα με κινητήρες Ford, επιβεβαιώθηκαν και οι τρεις οδηγοί που θα αγωνιστούν στο WEC το 2027.
Πρόκειται για τους Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller (νικητής του Λε Μαν το 2010 με Audi) και Logan Sargeant. Οι δύο πρώτοι έχουν θα αγωνιστούν φέτος στο αμερικανικό πρωτάθλημα αντοχής IMSA, όπως και στον θεσμό European Le Mans Series με ένα πρωτότυπο Oreca LMP2, ενώ ο Sargeant έχει εμπειρία από τη Formula 1 με την ομάδα της Williams.
Σύμφωνα με τον Σάγιερς η συμμετοχή της Ford στο πρωτάθλημα European Le Mans Series θα επιτρέψει στην ομάδα να «δοκιμάσει στα όρια τα δομικά στοιχεία του προγράμματος, στις πιο απαιτητικές συνθήκες στον κόσμο».
Το πρόγραμμα hypercar σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της Ford στην κορυφαία κατηγορία αγωνιστικών πρωτοτύπων, μετά το αποτυχημένο C100 των αρχών της δεκαετίας του ’80.
