Η Bugatti Tourbillon δοκιμάζει aftermarket ζάντες

Μπορεί οι πρώτες παραδόσεις της Bugatti Tourbillon να αναμένονται προς το τέλος του 2026, ωστόσο το νέο hypercar των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ προκαλεί συζητήσεις στους φίλους της αυτοκίνησης, κυρίως με την εμφάνισή της.





Και όχι άδικα, ιδίως στην περίπτωση της, μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο των custom ζαντών, η οποία παρουσίασε ψηφιακές απεικονίσεις της Tourbillon με νέες ζάντες.Στις ψηφιακές απεικονίσεις του σχεδιαστή, η Bugatti Tourbillon εμφανίζεται με ασημί και μπλε χρωματισμό, που αναδεικνύει ιδανικά τις ακραία αεροδυναμικές γραμμές της.Τα εκτεθειμένα τμήματα από ανθρακόνημα -από τα μαρσπιέ και το εμπρός splitter έως τον πίσω διαχύτη- ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για την επιβλητική της παρουσία.Οι ζάντες, ωστόσο, δεν ενθουσιάζουν στον ίδιο βαθμό. Για τους εμπρός τροχούς, η Vossen επέλεξε να τοποθετήσει το μοντέλο, μιαζάντα, η οποία θεωρητικά συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα. Ακόμη πιο έντονη είναι η διαφοροποίηση πίσω, με τις ζάντες