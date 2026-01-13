Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η Bugatti Tourbillon δοκιμάζει aftermarket ζάντες
Η Bugatti Tourbillon δοκιμάζει aftermarket ζάντες
Το νέο hypercar μοντέλο της γαλλικής φίρμας έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο της βιομηχανίας του aftermarket.
Μπορεί οι πρώτες παραδόσεις της Bugatti Tourbillon να αναμένονται προς το τέλος του 2026, ωστόσο το νέο hypercar των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ προκαλεί συζητήσεις στους φίλους της αυτοκίνησης, κυρίως με την εμφάνισή της.
Στις ψηφιακές απεικονίσεις του σχεδιαστή Karan Adivi, η Bugatti Tourbillon εμφανίζεται με ασημί και μπλε χρωματισμό, που αναδεικνύει ιδανικά τις ακραία αεροδυναμικές γραμμές της.
Τα εκτεθειμένα τμήματα από ανθρακόνημα -από τα μαρσπιέ και το εμπρός splitter έως τον πίσω διαχύτη- ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για την επιβλητική της παρουσία.
Οι ζάντες, ωστόσο, δεν ενθουσιάζουν στον ίδιο βαθμό. Για τους εμπρός τροχούς, η Vossen επέλεξε να τοποθετήσει το μοντέλο LC3-11T, μια σφυρήλατη ζάντα, η οποία θεωρητικά συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα. Ακόμη πιο έντονη είναι η διαφοροποίηση πίσω, με τις ζάντες LC3-01T.
Το οπτικό αποτέλεσμα δείχνει να μην «δένει» απόλυτα με το υπόλοιπο σύνολο, δημιουργώντας αμφιβολίες για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ζάντες ενισχύουν ουσιαστικά τον συνολικό χαρακτήρα του γαλλικού hypercar.
Ναι μεν το σχέδιο αποπνέει επιθετικότητα, η αισθητική του μοιάζει ασύμβατη με την πολυτέλεια και τη διαχρονική κομψότητα που παραδοσιακά συνοδεύουν το όνομα Bugatti.
Πέρα από την εμφάνιση, η Tourbillon δικαιολογεί τον θόρυβο που τη συνοδεύει κυρίως λόγω των μηχανικών της προδιαγραφών. Το νέο hypercar αφήνει πίσω του τον εμβληματικό 8λιτρο W16 κινητήρα με τους τέσσερις υπερτροφοδότες και υιοθετεί ένα καίνουργιο, ατμοσφαιρικό V16 σύνολο 8,3 λίτρων, εξελιγμένο σε συνεργασία με την Cosworth.
Ο κινητήρας αποδίδει 986 ίππους, ενώ σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα η συνολική ισχύς εκτοξεύεται στους 1.775 ίππους.
Σύμφωνα με την Bugatti, η Tourbillon επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα, φτάνει τα 200 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα και αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα.
Η παραγωγή της Tourbillon θα περιοριστεί αρχικά σε 250 μονάδες. Ωστόσο, όπως έχει δείξει η ιστορία της Bugatti, οι μελλοντικές εκδόσεις και οι αντίστοιχες παραλλαγές θεωρούνται σχεδόν βέβαιες, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό αριθμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα