Αξιοπιστία και ευελιξία στην ενοικίαση αυτοκινήτου
Αξιοπιστία και ευελιξία στην ενοικίαση αυτοκινήτου

Η Morphis φέρνει ευρωπαϊκό αέρα στην ενοικίαση αυτοκινήτου με κορυφαίες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση που αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο.

Αξιοπιστία και ευελιξία στην ενοικίαση αυτοκινήτου

Η αγορά ενοικίασης αυτοκινήτου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κινείται ξεκάθαρα ανοδικά. Η αυξημένη τουριστική ροή, η ενίσχυση της βραχυχρόνιας αλλά και της μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς και η τάση πολλών οδηγών να αναζητούν ευέλικτες λύσεις μετακίνησης αντί της αγοράς οχήματος, έχουν δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο ο αριθμός των μισθώσεων όσο και τα συνολικά έσοδα του κλάδου αυξάνονται σε σταθερή βάση, με την ποιότητα των υπηρεσιών και την αξιοπιστία να αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες επιλογής για τον καταναλωτή.


