H Stellantis ετοιμάζει νέο οικογενειακό μοντέλο
Ο όμιλος Stellantis επιβεβαιώνει την δημιουργία ενός ευρύχωρου οικογενειακού οχήματος που θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.
Η Fiat, υπό τη σκέπη του ομίλου Stellantis, ετοιμάζει μια σημαντική επαναφορά στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων, με το νέο Fiat Qubo L να πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση αυτοκινήτου των Βρυξελλών.
Το Qubo L δεν αποτελεί απλώς μια επανέκδοση του παλιού μοντέλου, αλλά μια διευρυμένη και σύγχρονη πρόταση στην κατηγορία των μικρών πολυχρηστικών (MPV) και οικογενειακών αυτοκινήτων. Αναμένεται να διατίθεται τόσο σε 5θέσιες όσο και σε 7θέσιες εκδόσεις, προσφέροντας πιο ευρύχωρη καμπίνα από τον προκάτοχό του και μεγαλύτερη ευελιξία για τις ανάγκες καθημερινών μετακινήσεων.
Το παρελθόν του ονόματος Qubo πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω. Το αρχικό μοντέλο, βασιζόμενο στο Fiat Fiorino, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2008 ως ένα πρακτικό, μικρό πολυχρηστικό με κινητήρες βενζίνης και diesel, κατασκευαζόμενο στην Τουρκία και μοιραζόμενο πολλά μηχανικά στοιχεία με τα Peugeot Bipper και Citroën Nemo. Παρά τη δημοτικότητά του ως λειτουργικού οχήματος πόλης και οικογενειακού αυτοκινήτου, είχε σταματήσει την εμπορική του πορεία το 2020.
Ωστόσο, η νέα γενιά Qubo L φαίνεται πως ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση. Αντί να είναι μια απλή επανέκδοση, ενδέχεται να βασίζεται στο Fiat Doblo Maxi, ένα μεγαλύτερο μοντέλο της Stellantis με έμφαση στην πρακτικότητα και χώρους για επιβάτες και αποσκευές.
Η πλατφόρμα EMP2, που χρησιμοποιείται σε αρκετά van και μεγάλα πολυχρηστικά της εταιρίας, προσφέρει την υποδομή για έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό χώρο.
Η Stellantis φαίνεται να κρατά τις επιλογές κινητήρων ανοιχτές, αντιλαμβανόμενη τις διαφορετικές ανάγκες των αγορών. Το νέο Qubo L αναμένεται να προσφερθεί με κινητήρες diesel και βενζίνης, πιθανώς συνδυασμένους με υβριδική τεχνολογία, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και ηλεκτρική έκδοση στο μέλλον, σε ευθυγράμμιση με την ευρύτερη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Fiat για την επόμενη δεκαετία.
Παρά την επίσημη αποκάλυψη ενός μόνο teaser και περιορισμένων λεπτομερειών από την Stellantis, η αναμονή για το Fiat Qubo L μεγαλώνει. Στους κύκλους της αυτοκινητικής βιομηχανίας εκφράζονται προσδοκίες πως το νέο μοντέλο θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση του ιταλικού brand στην κατηγορία των οικογενειακών και πολυχρηστικών οχημάτων, όπου σήμερα κυριαρχούν προτάσεις όπως τα Citroën Berlingo, Peugeot Rifter ή Opel Combo Life.
Η επίσημη παρουσίαση στην έκθεση αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες, μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και τιμές στη Γηραιά Ήπειρο, αναμένεται να ρίξει φως στην πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Qubo L, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη Fiat και τις προοπτικές της στην ευρωπαϊκή αγορά οικογενειακών αυτοκινήτων.
