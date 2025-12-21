H Stellantis ετοιμάζει νέο οικογενειακό μοντέλο

Η Fiat, υπό τη σκέπη του ομίλου Stellantis, ετοιμάζει μια σημαντική επαναφορά στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων, με το νέο Fiat Qubo L να πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση αυτοκινήτου των Βρυξελλών.





Το όνομα, που είχε απουσιάσει από την ευρωπαϊκή γκάμα από το, επιστρέφει με μια νέα ερμηνεία, στοχεύοντας να καλύψει ανάγκες σύγχρονων οικογενειών για ευρυχωρία και λειτουργικότητα.Το Qubo L δεν αποτελεί απλώς μια επανέκδοση του παλιού μοντέλου, αλλά μια διευρυμένη και σύγχρονη πρόταση στην κατηγορία των μικρών πολυχρηστικών (MPV) και οικογενειακών αυτοκινήτων. Αναμένεται να διατίθεται τόσο σεόσο και σεεκδόσεις, προσφέροντας πιο ευρύχωρη καμπίνα από τον προκάτοχό του και μεγαλύτερη ευελιξία για τις ανάγκες καθημερινών μετακινήσεων.Το παρελθόν του ονόματος Qubo πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω. Το αρχικό μοντέλο, βασιζόμενο στο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2008 ως ένα πρακτικό, μικρό πολυχρηστικό με κινητήρες βενζίνης και diesel, κατασκευαζόμενο στην Τουρκία και μοιραζόμενο πολλά μηχανικά στοιχεία με τακαι. Παρά τη δημοτικότητά του ως λειτουργικού οχήματος πόλης και οικογενειακού αυτοκινήτου, είχε σταματήσει την εμπορική του πορεία το 2020.Ωστόσο, η νέα γενιά Qubo L φαίνεται πως ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση. Αντί να είναι μια απλή επανέκδοση, ενδέχεται να βασίζεται στο, ένα μεγαλύτερο μοντέλο της Stellantis με έμφαση στην πρακτικότητα και χώρους για επιβάτες και αποσκευές.Η πλατφόρμα, που χρησιμοποιείται σε αρκετά van και μεγάλα πολυχρηστικά της εταιρίας, προσφέρει την υποδομή για έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό χώρο.