Το λιλιπούτειο αυτοκινούμενο όχημα της Daihatsu

Στο φετινό Japan Mobility Show, η Daihatsu αποκάλυψε το Kayoibako-K, ένα πρωτότυπο όχημα τύπου kei-van που ξεχωρίζει για το μικρό μέγεθος, την ευελιξία και τις καινοτόμες δυνατότητες χρήσης.





Με μήκος μόλις, το KayoibakoK υπερβαίνει τα όρια της κατηγορίας keivan, προσφέροντας μια πλατφόρμα που μπορεί να καλύψει διαφορετικές ανάγκες, από ελαφριά επαγγελματική χρήση μέχρι προσωπική και οικογενειακή μετακίνηση.Το χαρακτηριστικό στοιχείο του οχήματος είναι ο modular σχεδιασμός του πίσω τμήματος, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε microcamper μεστην πίσω πόρτα και, δημιουργώντας μια μικρή αλλά πλήρως εξοπλισμένη λύση για ταξίδια και εξορμήσεις στη φύση.Η Daihatsu ενσωματώνει στο KayoibakoK και τεχνολογίες μερικής. Το όχημα μπορεί να καλέσει τον οδηγό, να παρκάρει αυτόματα και να κινηθεί μόνο του σε προκαθορισμένες διαδρομές, γεγονός που προσφέρει ευκολία τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε δραστηριότητες αναψυχής.Για παράδειγμα, μετά από μια βόλτα με ποδήλατο ή kayak, το όχημα μπορεί να οδηγήσει μόνο του μέχρι το σημείο συνάντησης, μειώνοντας την ανάγκη για δεύτερο όχημα και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία.Το KayoibakoK προβάλλεται ως ένα πολυχρηστικό όχημα για τις σύγχρονες πόλεις, ικανοποιώντας επαγγελματικές ανάγκες όπως η διανομή πακέτων, η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων ή ακόμη και η μετακίνηση ηλικιωμένων ή ευάλωτων ομάδων, συνδυάζοντας μικρό μέγεθος, ευελιξία και βιωσιμότητα.