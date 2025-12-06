Ιδού τα νέα GR GT και GR GT3 της Τoyota Gazoo Racing

Η Toyota αποδεικνύει πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σπορ μοντέλα της παρουσιάζοντας επίσημα τα πρωτότυπα GR GT και GR GT3, που δεν φαίνεται να απέχουν πολύ από τις εκδόσεις παραγωγής που θα κυκλοφορήσουν το 2027.



Το GR GT είναι το νέο κορυφαίο σπορ μοντέλο της μάρκας και σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία είναι ένα «αγωνιστικό για νόμιμη χρήση σε δημόσιο δρόμο». Η Toyota έχει χρησιμοποιήσει για την περίσταση για πρώτη φορά πλαίσιο από αλουμίνιο, καθώς και έναν νέο bi-turbo V8 κινητήρα, 4,0 λίτρων με υβριδική υποβοήθηση, ο οποίος στοχεύει σε ισχύ άνω των 650 ίππων και ροπή πάνω από 850 Nm.



Η κίνηση μεταδίδεται στουςτροχούς μέσω ενός νέουκιβωτίουσχέσεων σε διάταξη, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά ταΗ αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου βασίστηκε σε τρεις αρχές: χαμηλό κέντρο βάρους, μικρό βάρος με μεγάλη ακαμψία και πολύ καλή αεροδυναμική. Μάλιστα η αεροδυναμική σχεδίαση αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της εξέλιξης και δεν προέκυψε στην πορεία.Στο εσωτερικό δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στον οδηγό με, σύμφωνα με την εταιρεία, ιδανική θέση οδήγησης, κορυφαία εργονομία και ορατότητα, στοιχεία που επιτρέπουν όχι μόνο οδήγηση στα όρια σε πίστα αλλά και καθημερινή χρήση χωρίς συμβιβασμούς.