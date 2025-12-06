Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Ιδού τα νέα GR GT και GR GT3 της Τoyota Gazoo Racing
Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα κορυφαίο σπορ μοντέλο της GR GT και το αντίστοιχο αγωνιστικό GR GT3.
Η Toyota αποδεικνύει πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σπορ μοντέλα της παρουσιάζοντας επίσημα τα πρωτότυπα GR GT και GR GT3, που δεν φαίνεται να απέχουν πολύ από τις εκδόσεις παραγωγής που θα κυκλοφορήσουν το 2027.
Το GR GT είναι το νέο κορυφαίο σπορ μοντέλο της μάρκας και σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία είναι ένα «αγωνιστικό για νόμιμη χρήση σε δημόσιο δρόμο». Η Toyota έχει χρησιμοποιήσει για την περίσταση για πρώτη φορά πλαίσιο από αλουμίνιο, καθώς και έναν νέο bi-turbo V8 κινητήρα, 4,0 λίτρων με υβριδική υποβοήθηση, ο οποίος στοχεύει σε ισχύ άνω των 650 ίππων και ροπή πάνω από 850 Nm.
Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός νέου αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων σε διάταξη transaxle, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 320 χλμ./ώρα.
Η αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου βασίστηκε σε τρεις αρχές: χαμηλό κέντρο βάρους, μικρό βάρος με μεγάλη ακαμψία και πολύ καλή αεροδυναμική. Μάλιστα η αεροδυναμική σχεδίαση αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της εξέλιξης και δεν προέκυψε στην πορεία.
Στο εσωτερικό δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στον οδηγό με, σύμφωνα με την εταιρεία, ιδανική θέση οδήγησης, κορυφαία εργονομία και ορατότητα, στοιχεία που επιτρέπουν όχι μόνο οδήγηση στα όρια σε πίστα αλλά και καθημερινή χρήση χωρίς συμβιβασμούς.
Οι δύο εκδόσεις μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία σχεδίασης, το ίδιο bi-turbo V8 και την ίδια λογική της (σχεδόν) ιδανικής κατανομής βάρους στους δύο άξονες (45:55).
Η εξέλιξη των νέων GR περιελάμβανε και περιλαμβάνει δοκιμές σε πίστες όπως το Fuji Speedway και το Nürburgring, αλλά και σε δημόσιους δρόμους. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί εξελιγμένοι προσομοιωτές οδήγησης από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού, όπως συνηθίζεται στα αγωνιστικά προγράμματα της μάρκας.
Το project τελεί υπό την εποπτεία του Akio Toyoda ή όπως είναι γνωστός ως «Master Driver Morizo» και αποσκοπεί στη μεταφορά της αγωνιστικής «μυστικής συνταγής» εξέλιξης στις επόμενες γενιές μηχανικών, όπως ακριβώς έγινε με εμβληματικά μοντέλα όπως τα Toyota 2000GT και Lexus LFA.
Η Toyota θα συνεχίσει την εξέλιξη των GR GT και GR GT3 με στόχο, όπως προαναφέραμε την πρεμιέρα των μοντέλων παραγωγής τους το 2027, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην πορεία.
