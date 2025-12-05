Η γκάμα του Toyota Land Cruiser μεγαλώνει
Το Land Cruiser φαίνεται πως μπαίνει σε νέα εποχή, καθώς η Toyota αναπτύσσει ένα νέο SUV και ένα pickup που εγκαταλείπουν τη κλασική συνταγή για μια πιο μοντέρνα και άνετη λύση.

Η Toyota σχεδιάζει να επεκτείνει ξανά την οικογένεια Land Cruiser, αυτή τη φορά με δύο εντελώς νέα μοντέλα, ένα SUV και ένα pickup. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η εταιρεία εξετάζει μια unibody πλατφόρμα, αφήνοντας πίσω τη σκληροτράχηλη body-on-frame αρχιτεκτονική που χαρακτήριζε όλα τα Land Cruiser από το 1951.

Οι φήμες συνδέουν τα νέα μοντέλα με τα πρωτότυπα που είδαμε στο Japan Mobility Show, όπως το ηλεκτρικό pickup Toyota EPU και το μεγάλο Land Cruiser Se. Το νέο pickup αναμένεται να ακολουθεί παρόμοια αισθητική με το EPU, που ξεχώριζε για τον μοντέρνο σχεδιασμό και την πρακτική καρότσα με δυνατότητα επέκτασης.

Αν και τα πρωτότυπα παρουσιάστηκαν ως ηλεκτρικά, η Toyota εξετάζει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και υβριδικές εκδόσεις. Η νέα unibody πλατφόρμα θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το είδος συστημάτων κίνησης, ακολουθώντας τη στρατηγική «πολλαπλών λύσεων» της μάρκας.

Η παρουσίαση του νέου Land Cruiser SUV φέρεται να δρομολογείται για το 2026, ενώ το pickup αναμένεται το 2027. Και τα δύο μοντέλα θεωρούνται υποψήφια για την αγορά των ΗΠΑ, όπου η Toyota ενισχύει την τοπική παραγωγή της και αναζητά ένα πιο προσιτό pickup για να ανταγωνιστεί τις νέες ηλεκτρικές προτάσεις.

Με αυτή την κίνηση, η Toyota δείχνει πως θέλει να μεταφέρει το όνομα Land Cruiser σε μια νέα, πιο ευρεία και πιο σύγχρονη εποχή, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα που το έκανε θρύλο.

