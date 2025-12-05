Η γκάμα του Toyota Land Cruiser μεγαλώνει

Η Toyota σχεδιάζει να επεκτείνει ξανά την οικογένεια Land Cruiser, αυτή τη φορά με δύο εντελώς νέα μοντέλα, ένα SUV και ένα pickup. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η εταιρεία εξετάζει μια unibody πλατφόρμα, αφήνοντας πίσω τη σκληροτράχηλη body-on-frame αρχιτεκτονική που χαρακτήριζε όλα τα Land Cruiser από το 1951.





.



Κλείσιμο

Οι φήμες συνδέουν τα νέα μοντέλα με τα πρωτότυπα που είδαμε στο, όπως το ηλεκτρικό pickupκαι το μεγάλο. Το νέο pickup αναμένεται να ακολουθεί παρόμοια αισθητική με το EPU, που ξεχώριζε για τον μοντέρνο σχεδιασμό και την πρακτική καρότσα με δυνατότητα επέκτασηςΑν και τα πρωτότυπα παρουσιάστηκαν ως ηλεκτρικά, η Toyota εξετάζει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και υβριδικές εκδόσεις. Η νέα unibody πλατφόρμα θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το είδος συστημάτων κίνησης, ακολουθώντας τη στρατηγική «πολλαπλών λύσεων» της μάρκας.Η παρουσίαση του νέου Land Cruiser SUV φέρεται να δρομολογείται για το, ενώ το pickup αναμένεται το. Και τα δύο μοντέλα θεωρούνται υποψήφια για την αγορά των ΗΠΑ, όπου η Toyota ενισχύει την τοπική παραγωγή της και αναζητά ένα πιο προσιτό pickup για να ανταγωνιστεί τις νέες ηλεκτρικές προτάσεις.Με αυτή την κίνηση, η Toyota δείχνει πως θέλει να μεταφέρει το όνομα Land Cruiser σε μια νέα, πιο ευρεία και πιο σύγχρονη εποχή, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα που το έκανε θρύλο.