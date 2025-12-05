Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Η γκάμα του Toyota Land Cruiser μεγαλώνει
Το Land Cruiser φαίνεται πως μπαίνει σε νέα εποχή, καθώς η Toyota αναπτύσσει ένα νέο SUV και ένα pickup που εγκαταλείπουν τη κλασική συνταγή για μια πιο μοντέρνα και άνετη λύση.
Η Toyota σχεδιάζει να επεκτείνει ξανά την οικογένεια Land Cruiser, αυτή τη φορά με δύο εντελώς νέα μοντέλα, ένα SUV και ένα pickup. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η εταιρεία εξετάζει μια unibody πλατφόρμα, αφήνοντας πίσω τη σκληροτράχηλη body-on-frame αρχιτεκτονική που χαρακτήριζε όλα τα Land Cruiser από το 1951.
Αν και τα πρωτότυπα παρουσιάστηκαν ως ηλεκτρικά, η Toyota εξετάζει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και υβριδικές εκδόσεις. Η νέα unibody πλατφόρμα θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το είδος συστημάτων κίνησης, ακολουθώντας τη στρατηγική «πολλαπλών λύσεων» της μάρκας.
Η παρουσίαση του νέου Land Cruiser SUV φέρεται να δρομολογείται για το 2026, ενώ το pickup αναμένεται το 2027. Και τα δύο μοντέλα θεωρούνται υποψήφια για την αγορά των ΗΠΑ, όπου η Toyota ενισχύει την τοπική παραγωγή της και αναζητά ένα πιο προσιτό pickup για να ανταγωνιστεί τις νέες ηλεκτρικές προτάσεις.
Με αυτή την κίνηση, η Toyota δείχνει πως θέλει να μεταφέρει το όνομα Land Cruiser σε μια νέα, πιο ευρεία και πιο σύγχρονη εποχή, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα που το έκανε θρύλο.
