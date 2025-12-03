Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη
CAR

Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και σπάνια Ford GT πρώτης γενιάς, με ιστορικό ιδιοκτησίας από τον Paul Walker δημοπρατείται στις ΗΠΑ.

Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Ένα Ford GT του 2005 με ξεχωριστή συλλεκτική αξία βγαίνει σε δημοπρασία από το Bring a Trailer, καθώς ανήκε παλαιότερα στον αείμνηστο ηθοποιό και πρωταγωνιστεί των ταινιών «Fast and Furious», Paul Walker.

Με κωδικό πλαισίου 1FAFP90S45Y400282, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα από τα μόλις 14 μοντέλα εκείνης της χρονιάς, χωρίς αγωνιστικές ρίγες, βαμμένο στη σπάνια απόχρωση Mark IV Red.

251128143602_ford-gt-walker-2

Το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 5.956 χιλιόμετρα και φέρει την υπογραφή του Steve Saleen, έχοντας σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως νέο ECU, εξάτμιση, αμορτισέρ και εντυπωσιακές σφυρήλατες ζάντες ADV1.

Το ιστορικό του δείχνει πέντε ιδιοκτήτες, με τον πιο πρόσφατο να έχει ανανεώσει την άδεια το 2021.
Κλείσιμο
Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Το Ford GT αποτελούσε ένα από τα «αστέρια» της συλλογής Always Evolving του Paul Walker, δίπλα σε εμβληματικά μοντέλα όπως η Saleen S7, η Mustang Boss 302S και η Shelby Cobra 427.

Με δεδομένη την άψογη κατάσταση και το ιστορικό του, το συγκεκριμένο GT αναμένεται να προσελκύσει μεγάλη μάχη πλειοδοσίας.
Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης