Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη
Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη
Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και σπάνια Ford GT πρώτης γενιάς, με ιστορικό ιδιοκτησίας από τον Paul Walker δημοπρατείται στις ΗΠΑ.
Ένα Ford GT του 2005 με ξεχωριστή συλλεκτική αξία βγαίνει σε δημοπρασία από το Bring a Trailer, καθώς ανήκε παλαιότερα στον αείμνηστο ηθοποιό και πρωταγωνιστεί των ταινιών «Fast and Furious», Paul Walker.
Το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 5.956 χιλιόμετρα και φέρει την υπογραφή του Steve Saleen, έχοντας σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως νέο ECU, εξάτμιση, αμορτισέρ και εντυπωσιακές σφυρήλατες ζάντες ADV1.
Το ιστορικό του δείχνει πέντε ιδιοκτήτες, με τον πιο πρόσφατο να έχει ανανεώσει την άδεια το 2021.
Το Ford GT αποτελούσε ένα από τα «αστέρια» της συλλογής Always Evolving του Paul Walker, δίπλα σε εμβληματικά μοντέλα όπως η Saleen S7, η Mustang Boss 302S και η Shelby Cobra 427.
Με δεδομένη την άψογη κατάσταση και το ιστορικό του, το συγκεκριμένο GT αναμένεται να προσελκύσει μεγάλη μάχη πλειοδοσίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα