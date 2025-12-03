Το Ford GT του Paul Walker αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Ένα Ford GT του 2005 με ξεχωριστή συλλεκτική αξία βγαίνει σε δημοπρασία από το Bring a Trailer, καθώς ανήκε παλαιότερα στον αείμνηστο ηθοποιό και πρωταγωνιστεί των ταινιών «Fast and Furious», Paul Walker.





Με κωδικό πλαισίου 1FAFP90S45Y400282, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα από τα μόλιςμοντέλα εκείνης της χρονιάς, χωρίς αγωνιστικές ρίγες, βαμμένο στη σπάνια απόχρωσηΤο αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλιςχιλιόμετρα και φέρει την υπογραφή του, έχοντας σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως νέο ECU, εξάτμιση, αμορτισέρ και εντυπωσιακές σφυρήλατες ζάντες ADV1.Το ιστορικό του δείχνει πέντε ιδιοκτήτες, με τον πιο πρόσφατο να έχει ανανεώσει την άδεια το 2021.Το Ford GT αποτελούσε ένα από τα «αστέρια» της συλλογήςτου Paul Walker, δίπλα σε εμβληματικά μοντέλα όπως η, ηκαι ηΜε δεδομένη την άψογη κατάσταση και το ιστορικό του, το συγκεκριμένο GT αναμένεται να προσελκύσει μεγάλη μάχη πλειοδοσίας.