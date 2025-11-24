Το νέο Leapmotor B03X
Το νέο Leapmotor B03X

Η Leapmotor παρουσίασε στην Κίνα το νέο Α10 το οποίο μετονομάστηκε σε B03X για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο Leapmotor B03X
Η Leapmotor, η κινεζική εταιρεία που αποτελεί καίριο επιχειρηματικό συνεταίρο του Ομίλου Stellantis, παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γκανγκζού τη νέα γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που αρχικά γνωρίσαμε ως A10.

Το καινούργιο μετονομάστηκε ως B03X για να διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά, όσο και στις υπόλοιπες διεθνώς (στη κινεζική, θα παραμείνει ως A10).

Η αλλαγή του ονόματός του αποφασίστηκε για να αντικατοπτρίζει ορθότερα τη σχεδιαστική φιλοσοφία του, η οποία προσδιορίζεται από αυτούς ως ένα όχημα που το αμάξωμά του έχει «τετράγωνο» σχήμα και είναι σχετικά ψηλό, τονίζοντας τις συμπαγείς διαστάσεις του και κάνοντάς το να είναι ευρύχωρο εσωτερικά.

Αυτό έγινε για να φανερώνεται αμέσως και να τονιστεί ο crossover χαρακτήρας του -κατά τα άλλα- ηλεκτρικού οχήματος πόλης της Leapmotor.  Tο καινούργιο B03X έχει μήκος 4,20 μέτρα, πλάτος 1,80 μέτρα, ύψος 1,60 μέτρα και το μεταξόνιό του ξεπερνά τα 2,6 μέτρα, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ικανοποιητικό χώρο για τους επιβάτες του και τις αποσκευές τους και εντάσσεται στην γκάμα της μεταξύ του μικρότερου T03 και του μεγαλύτερου B10.


Το B03X είναι το πρώτο μοντέλο της εταιρείας το οποίο βασίστηκε στην καινούργια παγκόσμια πλατφόρμα που δημιούργησε αποκλειστικά για οχήματα της mini και της supermini κατηγορίας.

Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο διατηρεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Leapmotor. Έτσι, η μάσκα του είναι ενιαία (κλειστή), με τη βάση του προφυλακτήρα να διαθέτει το άνοιγμα αεραγωγού σε τραπεζοειδές πλαίσιο.Tο νέο B03X μοιάζει σαν ένα μικρότερο B10. Το αμάξωμά του έχει αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,26 (δηλαδή, πολύ καλός για την κατηγορία)θα διατίθεται σε έξι διαφορετικά χρώματα και οι τροχοί του θα φτάνουν έως και τις 18 ίντσες.

Βάσει όσων ανακοινώθηκαν από τη Leapmotor, το καινούργιο ηλεκτροκίνητο μοντέλο της δεν υστερεί τεχνολογικά, καθώς διαθέτει προηγμένα συστήματα προειδοποίησης και υποβοήθησης οδηγού («ADAS») και infotainment που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και τη δυνατότητα για ενημερώσεις «over the air» καθ’ όλη τη διάρκεια «ζωής» τού οχήματος.

Πάντως, το σύστημα LiDAR που φαίνεται να υπάρχει στην οροφή του και επιτρέπει ημιαυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 πιθανόν να προορίζεται για την κινεζική αγορά και να μην περιλαμβάνεται στα οχήματα που θα πωλούνται στην Ευρώπη.

Η μπαταρία του θα είναι τύπου LFP αλλά δεν γνωστοποιήθηκε η ενεργειακή χωρητικότητά της. Ωστόσο, ανακοινώθηκε ότι η μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία τού B03X θα φτάνει τα 500 χλμ. κατά το κινεζικό πρότυπο «CLTC».

Σύμφωνα με τα στελέχη της Leapmotor η παραγωγή τού σχεδιάζει να παράγει το μοντέλο στο εργοστάσιό της στην Χανγκζού (Κίνα), από την άνοιξη του 2026. H τιμή τού B03X στην εκεί αγορά  θα ξεκινά από τις περίπου 9.700 ευρώ. Στην Ευρώπη, αναμένεται να είναι μικρότερη από τις 25.000 ευρώ.


 
