Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση

Η παραπάνω πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στον Ντίνο Φεράρι και παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο του πρόσφατου βιομηχανικού πλάνου της Ferrari. Οι πύλες του ιδρύματος θα ανοίξουν το 2029, χρονιά που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της Scuderia.



Το νέο κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνολογική εκπαίδευση στην επαρχία της Εμίλια-Ρομάνια, συνδέοντας άμεσα τη θεωρητική γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανίας και ενισχύοντας τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.



Το έργο υλοποιείται με τη στήριξη του, της Περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια και του ιδρύματος, ενώ οι εγκαταστάσεις, μόλις ολοκληρωθούν, θα παραχωρηθούν στην κοινότητα.Στον πυρήνα τουθα λειτουργούν πολλαπλές εκπαιδευτικές δομές. Το Ινστιτούτο «Alfredo Ferrari» θα διαθέτει 40 αίθουσες, εξειδικευμένα εργαστήρια για ρομποτική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμούς και μηχανολογία, χώρους συνεργασίας και βιβλιοθήκη.Θα το πλαισιώσουν το(MUNER), το οποίο θα αξιοποιήσει προηγμένες υποδομές προσομοίωσης και μηχανολογικού σχεδιασμού, και η Ακαδημία, που θα αποκτήσει νέες αίθουσες, εργαστήριο και κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, θα προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τεχνικούς και εργαζόμενους της περιοχής.