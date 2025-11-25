Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση

Η παραπάνω πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στον Ντίνο Φεράρι και παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο του πρόσφατου βιομηχανικού πλάνου της Ferrari. Οι πύλες του ιδρύματος θα ανοίξουν το 2029, χρονιά που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της Scuderia.
Το νέο κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνολογική εκπαίδευση στην επαρχία της Εμίλια-Ρομάνια, συνδέοντας άμεσα τη θεωρητική γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανίας και ενισχύοντας τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
Το έργο υλοποιείται με τη στήριξη του The Ferrari Foundation, της Περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια και του ιδρύματος Fondazione Agnelli, ενώ οι εγκαταστάσεις, μόλις ολοκληρωθούν, θα παραχωρηθούν στην κοινότητα.
Στον πυρήνα του M-Tech Alfredo Ferrari θα λειτουργούν πολλαπλές εκπαιδευτικές δομές. Το Ινστιτούτο «Alfredo Ferrari» θα διαθέτει 40 αίθουσες, εξειδικευμένα εργαστήρια για ρομποτική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμούς και μηχανολογία, χώρους συνεργασίας και βιβλιοθήκη.
Θα το πλαισιώσουν το Motor Valley University (MUNER), το οποίο θα αξιοποιήσει προηγμένες υποδομές προσομοίωσης και μηχανολογικού σχεδιασμού, και η Ακαδημία ITS Maker, που θα αποκτήσει νέες αίθουσες, εργαστήριο και κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, θα προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τεχνικούς και εργαζόμενους της περιοχής.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, με τις πρώτες παρεμβάσεις για τη δημόσια αθλητική εγκατάσταση να έρχονται το φθινόπωρο του 2026. Το συγκρότημα θα ανεγερθεί σε έκταση 32.000 τ.μ. επί της Via Vignola, αντικαθιστώντας παλιό, ανενεργό εργοστάσιο ώστε να μη χρειαστεί νέα δόμηση.
Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει πάνω από 40 αίθουσες, εργαστήρια και ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες σε τέσσερις ορόφους, χώρους κοινής χρήσης, ένα αμφιθέατρο 400 θέσεων, βιβλιοθήκη και καφέ ανοικτά στο κοινό.
Στο κέντρο του θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των εργαστηρίων και των τεχνικών εφαρμογών, συνολικής έκτασης περίπου 3.000 τ.μ. Επίσης προβλέπονται μία δημόσια αθλητική εγκατάσταση, ξενώνας για φοιτητές και μια ανοιχτή πλατεία 2.500 τ.μ., μαζί με υπαίθριους χώρους μάθησης.
Η ενεργειακή υποδομή περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σύστημα 2.000 τ.μ. με ισχύ 0,24 MW, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους βιωσιμότητας.
Το νέο εκπαιδευτικό κέντρο θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από χίλιους μαθητές και σπουδαστές. Αν και δεν ανακοινώθηκαν οι συνολικές δαπάνες του έργου, έγινε αναφορά στα περίπου 26 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη δημοπρασία μιας Ferrari Daytona SP3 στο Sotheby’s, ποσό που καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ της συνολικής επένδυσης.
Η πρωτοβουλία επεκτείνει μια παράδοση που ξεκινά από το 1945, όταν ο Έντζο Φεράρι ίδρυσε τη Σχολή Τεχνικής Εξειδίκευσης στο Μαρανέλο. Έκτοτε η εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποδομών, σε συνεργασία με το Fondazione Agnelli και τις τοπικές αρχές, από εξωσχολικές δράσεις μέχρι εργαστήρια ρομποτικής και ψηφιακά κέντρα μάθησης.
Ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, χαρακτήρισε το M-Tech Alfredo Ferrari «έμπρακτη δέσμευση για το μέλλον του τόπου», υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της φιλοσοφίας του Έντζο και τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού προόδου για την κοινότητα και τη βιομηχανία.