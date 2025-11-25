Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση
CAR

Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση

Η Ferrari ενισχύει τον ρόλο της στην εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός νέου, δημόσιου εκπαιδευτικού κέντρου που θα φέρει το όνομα M-Tech Alfredo Ferrari.

Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η παραπάνω πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στον Ντίνο Φεράρι και παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο του πρόσφατου βιομηχανικού πλάνου της Ferrari. Οι πύλες του ιδρύματος θα ανοίξουν το 2029, χρονιά που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της Scuderia.

Το νέο κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνολογική εκπαίδευση στην επαρχία της Εμίλια-Ρομάνια, συνδέοντας άμεσα τη θεωρητική γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανίας και ενισχύοντας τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση

251120112111_m-tech-alfredo-ferr

Το έργο υλοποιείται με τη στήριξη του The Ferrari Foundation, της Περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια και του ιδρύματος Fondazione Agnelli, ενώ οι εγκαταστάσεις, μόλις ολοκληρωθούν, θα παραχωρηθούν στην κοινότητα.

Κλείσιμο
Στον πυρήνα του M-Tech Alfredo Ferrari θα λειτουργούν πολλαπλές εκπαιδευτικές δομές. Το Ινστιτούτο «Alfredo Ferrari» θα διαθέτει 40 αίθουσες, εξειδικευμένα εργαστήρια για ρομποτική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμούς και μηχανολογία, χώρους συνεργασίας και βιβλιοθήκη.

Θα το πλαισιώσουν το Motor Valley University (MUNER), το οποίο θα αξιοποιήσει προηγμένες υποδομές προσομοίωσης και μηχανολογικού σχεδιασμού, και η Ακαδημία ITS Maker, που θα αποκτήσει νέες αίθουσες, εργαστήριο και κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, θα προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τεχνικούς και εργαζόμενους της περιοχής.
Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, με τις πρώτες παρεμβάσεις για τη δημόσια αθλητική εγκατάσταση να έρχονται το φθινόπωρο του 2026. Το συγκρότημα θα ανεγερθεί σε έκταση 32.000 τ.μ. επί της Via Vignola, αντικαθιστώντας παλιό, ανενεργό εργοστάσιο ώστε να μη χρειαστεί νέα δόμηση.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει πάνω από 40 αίθουσες, εργαστήρια και ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες σε τέσσερις ορόφους, χώρους κοινής χρήσης, ένα αμφιθέατρο 400 θέσεων, βιβλιοθήκη και καφέ ανοικτά στο κοινό.

Στο κέντρο του θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των εργαστηρίων και των τεχνικών εφαρμογών, συνολικής έκτασης περίπου 3.000 τ.μ. Επίσης προβλέπονται μία δημόσια αθλητική εγκατάσταση, ξενώνας για φοιτητές και μια ανοιχτή πλατεία 2.500 τ.μ., μαζί με υπαίθριους χώρους μάθησης.
Η σχέση της Ferrari με την εκπαίδευση

Η ενεργειακή υποδομή περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σύστημα 2.000 τ.μ. με ισχύ 0,24 MW, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους βιωσιμότητας.

Το νέο εκπαιδευτικό κέντρο θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από χίλιους μαθητές και σπουδαστές. Αν και δεν ανακοινώθηκαν οι συνολικές δαπάνες του έργου, έγινε αναφορά στα περίπου 26 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη δημοπρασία μιας Ferrari Daytona SP3 στο Sotheby’s, ποσό που καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ της συνολικής επένδυσης.

Η πρωτοβουλία επεκτείνει μια παράδοση που ξεκινά από το 1945, όταν ο Έντζο Φεράρι ίδρυσε τη Σχολή Τεχνικής Εξειδίκευσης στο Μαρανέλο. Έκτοτε η εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποδομών, σε συνεργασία με το Fondazione Agnelli και τις τοπικές αρχές, από εξωσχολικές δράσεις μέχρι εργαστήρια ρομποτικής και ψηφιακά κέντρα μάθησης.

Ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, χαρακτήρισε το M-Tech Alfredo Ferrari «έμπρακτη δέσμευση για το μέλλον του τόπου», υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της φιλοσοφίας του Έντζο και τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού προόδου για την κοινότητα και τη βιομηχανία.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης