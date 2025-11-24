Xiaomi: Ρεκόρ 500.000 μονάδων

Η παραγωγή βρίσκεται ήδη στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και η Xiaomi εργάζεται για περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας, καθώς η ζήτηση στην Κίνα παραμένει υψηλή.





Το ενδιαφέρον όμως στρέφεται τώρα στην Ευρώπη: η εταιρεία σχεδιάζει να εισέλθει στην ήπειρο το 2027, φέρνοντας νέο ανταγωνισμό σε μια αγορά που ήδη πιέζεται από τη δυναμική των κινεζικών EV. Για το 2026 έχουν ήδη προαναγγελθεί νέα μοντέλα, όπως ένας μεγάλος SUV με range extender και μια ισχυρότερη έκδοση της YU7.

Το ανοιχτό ερώτημα, φυσικά, αφορά τις τιμές στην Ευρώπη. Με δασμούς, μεταφορικά και επιπλέον πιστοποιήσεις, το Xiaomi SU7 δύσκολα θα διατηρήσει την τιμή των 26.000 ευρώ που έχει στην Κίνα, αναμένεται σχεδόν διπλάσιο ποσό. Ακόμη κι έτσι όμως, δείχνει ικανή να παραμείνει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών σπορ sedan.