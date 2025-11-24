Xiaomi: Ρεκόρ 500.000 μονάδων
Μέσα σε μόλις 19 μήνες ξεπέρασε τις 500.000 μονάδες παραγωγής, εξελίσσοντας το φιλόδοξο project της σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιτυχίες της κινεζικής αγοράς.

Η Xiaomi ανακοίνωσε μέσω Weibo ότι έσπασε το ορόσημο των 500.000 παραγόμενων οχημάτων, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα ως «νέο σημείο εκκίνησης για το μέλλον». Για μια εταιρεία που προέρχεται από τον χώρο των smartphones, η ταχύτητα εξέλιξης είναι εντυπωσιακή και την τοποθετεί ανάμεσα στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές EV στην Κίνα.

Πρωταγωνιστής της επιτυχίας είναι το Xiaomi SU7, το πρώτο μοντέλο της μάρκας, που κέρδισε κοινό και κριτικούς με τον σχεδιασμό του, την υψηλή τεχνολογία και την επιθετική τιμολογιακή πολιτική. Αντίστοιχα ισχυρή πορεία δείχνει και το YU7, συμβάλλοντας ώστε οι παραδόσεις από Ιανουάριο έως Οκτώβριο να αγγίξουν τις 315.376 μονάδες, με τον στόχο των 400.000 αυτοκινήτων για το 2025 να βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής.

Η παραγωγή βρίσκεται ήδη στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και η Xiaomi εργάζεται για περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας, καθώς η ζήτηση στην Κίνα παραμένει υψηλή.



Το ενδιαφέρον όμως στρέφεται τώρα στην Ευρώπη: η εταιρεία σχεδιάζει να εισέλθει στην ήπειρο το 2027, φέρνοντας νέο ανταγωνισμό σε μια αγορά που ήδη πιέζεται από τη δυναμική των κινεζικών EV. Για το 2026 έχουν ήδη προαναγγελθεί νέα μοντέλα, όπως ένας μεγάλος SUV με range extender και μια ισχυρότερη έκδοση της YU7.

Το ανοιχτό ερώτημα, φυσικά, αφορά τις τιμές στην Ευρώπη. Με δασμούς, μεταφορικά και επιπλέον πιστοποιήσεις, το Xiaomi SU7 δύσκολα θα διατηρήσει την τιμή των 26.000 ευρώ που έχει στην Κίνα, αναμένεται σχεδόν διπλάσιο ποσό. Ακόμη κι έτσι όμως, δείχνει ικανή να παραμείνει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών σπορ sedan.

