Η XPENG ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα παραγωγής

Με την επίτευξη αυτού του αριθμού η XPENG στη μικρή της ιστορία, καθώς ιδρύθηκε το 2014 επιβεβαιώνει τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης που σημειώνει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια αγορά.



Το ορόσημο παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Guangzhou, στην οποία ο πρόεδρος και CEO, Σε Σιαοπένγκ τόνισε ότι η μετάβαση από τις 500.000 στις 1.000.000 μονάδες ολοκληρώθηκε σε μόλις 14 μήνες.



Η επίδοση αυτή συνοδεύεται από ισχυρή εμπορική δυναμική. Τον Οκτώβριο του 2025, η XPENG παρέδωσε 42.013 οχήματα, επίδοση που σηματοδοτεί 76% αύξηση σε σχέση με έναν χρόνο πριν και νέο μηνιαίο ρεκόρ για την εταιρεία.



Ήταν, μάλιστα, ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που η μάρκα ξεπέρασε τις 40.000 μονάδες, ενώ στο δεκάμηνο του έτους οι συνολικές παραδόσεις έφτασαν τις 355.209 -σχεδόν τριπλάσιες από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



Παράλληλα, η γκάμα της XPENG διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς, καλύπτοντας πλέον πολλαπλές κατηγορίες ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων μοντέλων. Ανάμεσά τους βρίσκονται το X9 Super REEV, το νέο P7 και το MONA M03.



Με την εγχώρια βάση να ενισχύεται, η XPENG επιταχύνει και τη διεθνή της στρατηγική. Τον Οκτώβριο εισήλθε σε επτά νέες αγορές -Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Καμπότζη, Μαρόκο, Τυνησία και Κατάρ- ενώ τώρα τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί και το επίσημο λανσάρισμά της στην ελληνική αγορά.