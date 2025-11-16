Επανέρχονται οι V8 στα μοντέλα της GM
Η GM ανακοίνωσε ότι εξελίσσει μία νέα γενιά V8 κινητήρων, σε δύο εκδόσεις και αυξημένη απόδοση.

Η General Motors δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανό τον θρυλικό V8 κινητήρα, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Ο αμερικανικός κολοσσός όχι μόνο δεν έχει παραμερίσει τους θερμικούς κινητήρες, αλλά ανακοίνωσε επένδυση σχεδόν 820 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της έκτης γενιάς Small-Block V8, η οποία θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις 5,7 και 6,6 λίτρων.

Η μικρότερη μονάδα θα τοποθετηθεί σε pick-up μοντέλα όπως το Silverado, δίνοντας έμφαση στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ενώ η ισχυρότερη έκδοση προορίζεται για πιο σπορ μοντέλα, όπως η Corvette, η επόμενη Cadillac CT5, αλλά και μελλοντικά σπορ ή πολυτελή σεντάν του Ομίλου.
Αν και η GM δεν έχει αποκαλύψει ακόμα επίσημα τα τεχνικά στοιχεία των μονάδων, υπόσχεται περισσότερη ισχύ με χαμηλότερη κατανάλωση. Η εταιρεία κάνει λόγο για καινοτόμες λύσεις καύσης και θερμικής διαχείρισης, που θα μειώσουν τις εκπομπές ρύπων χωρίς να αλλοιώσουν τον «χαρακτήρα» του V8.

Οι υπάρχοντες κινητήρες V8 των 5,3 και 6,2 λίτρων αποδίδουν 355 ίππους και 519 Nm και 420 ίππους και 624 Nm αντίστοιχα, ενώ στις εκδόσεις με τούρμπο φτάνουν έως και 682 ίππους και 885 Nm.
Η νέα γενιά V8 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα μεγάλα pick-up της GM από το 2027, αντικαθιστώντας τον σημερινό πέμπτης γενιάς κινητήρα που παρουσιάστηκε το 2013. Παράλληλα, η GM έχει ήδη ανακοινώσει επένδυση 535 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Flint Engine Operations, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να διατηρήσει την τεχνολογία εσωτερικής καύσης.
Αν και η εταιρεία έχει δηλώσει πως στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές έως το 2035, η νέα αυτή επένδυση δείχνει πως η εποχή των V8 κάθε άλλο παρά τελείωσε.

