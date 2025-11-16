Επανέρχονται οι V8 στα μοντέλα της GM

Η General Motors δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανό τον θρυλικό V8 κινητήρα, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Ο αμερικανικός κολοσσός όχι μόνο δεν έχει παραμερίσει τους θερμικούς κινητήρες, αλλά ανακοίνωσε επένδυση σχεδόν 820 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της έκτης γενιάς Small-Block V8, η οποία θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις 5,7 και 6,6 λίτρων.





Η μικρότερη μονάδα θα τοποθετηθεί σε pickup μοντέλα όπως το, δίνοντας έμφαση στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ενώ η ισχυρότερη έκδοση προορίζεται για πιο σπορ μοντέλα, όπως η, η επόμενη, αλλά και μελλοντικά σπορ ή πολυτελή σεντάν του Ομίλου.Αν και η GM δεν έχει αποκαλύψει ακόμα επίσημα τα τεχνικά στοιχεία των μονάδων, υπόσχεται περισσότερη ισχύ με χαμηλότερη κατανάλωση. Η εταιρεία κάνει λόγο για καινοτόμες λύσεις καύσης και θερμικής διαχείρισης, που θα μειώσουν τις εκπομπές ρύπων χωρίς να αλλοιώσουν τον «χαρακτήρα» του V8.Οι υπάρχοντες κινητήρεςτωνκαιλίτρων αποδίδουνίππους καιNm καιίππους καιNm αντίστοιχα, ενώ στις εκδόσεις με τούρμπο φτάνουν έως καιίππους καιNmΗ νέα γενιά V8 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα μεγάλα pickup της GM από το, αντικαθιστώντας τον σημερινό πέμπτης γενιάς κινητήρα που παρουσιάστηκε το. Παράλληλα, η GM έχει ήδη ανακοινώσει επένδυσηστο εργοστάσιο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να διατηρήσει την τεχνολογία εσωτερικής καύσης.