Και pickup το Land Rover Defender
Όσοι επιθυμούσαν μια «επαγγελματική» έκδοση του Defender τώρα μπορούν να την αποκτήσουν.
Η Land Rover συνεργάζεται με τις εταιρείες Heritage Custom και Urban Automotive δημιουργώντας δύο ιδιαίτερες εκδόσεις του Defender, που ως βασικό χαρακτηριστικό έχουν την καρότσα.
Όπως έγινε γνωστό και τα δύο οχήματα βασίζονται στο Defender 130 και κάτω από το καπό τους θα υπάρχει ένας V8 κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 425 ίππους, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση των ανθρώπων και των δύο εταιρειών.
Σε γενικές γραμμές, τα δύο pickup οχήματα εξακολουθούν να μοιάζουν με το Land Rover Defender. Είναι διπλοκάμπινα και οι όποιες διαφορές εντοπίζονται στην επιμέρους μορφοποίηση του αμαξώματος. Αυτό της Heritage Custom δείχνει πιο κομψό ενώ το αντίστοιχο της Urban Automotive πιο σπορ και «επιθετικό».
Το κοινό στοιχείο τους είναι το τροποποιημένο πίσω τμήμα τού αμαξώματος το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μια σχετικά μικρού εμβαδού καρότσα, όπως πρέπει σε ένα τέτοιο όχημα.
Το όχημα της Heritage Custom, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία, διακρίνεται για την ποιότητα κατασκευής του αλλά και των υλικών του στο εσωτερικό. Όπως είναι αναμενόμενο, το τελευταίο επενδύεται με κορυφαία υλικά και σύμφωνα με την προτίμηση του ιδιοκτήτη.
Έτσι, όσοι έχουν τη θέληση και την οικονομική δυνατότητα να το αποκτήσουν μπορούν να το εξατομικεύσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ένα πραγματικά μοναδικό αυτοκίνητο. Το ίδιο αναμένεται να ισχύει και για την αντίστοιχη έκδοση του Defender από την Urban Automotive, η οποία θα είναι διαθέσιμη εντός του 2026 για παραγγελίες.
