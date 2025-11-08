ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Και pickup το Land Rover Defender
CAR

Και pickup το Land Rover Defender

Όσοι επιθυμούσαν μια «επαγγελματική» έκδοση του Defender τώρα μπορούν να την αποκτήσουν.

Και pickup το Land Rover Defender

Η Land Rover συνεργάζεται με τις εταιρείες Heritage Custom και Urban Automotive δημιουργώντας δύο ιδιαίτερες εκδόσεις του Defender, που ως βασικό χαρακτηριστικό έχουν την καρότσα.

Το μοντέλο της Heritage Custom είναι πραγματικό, καθώς έχει κατασκευαστεί και υπάρχει ως φυσικό δημιούργημα. Αντιθέτως, αυτό της Urban Automotive υπάρχει μόνο ως ψηφιακή εικόνα, όμως τα στελέχη της ανακοίνωσαν ότι θα το παρουσιάσουν επίσημα στο κοινό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του «Goodwood Festival of Speed», τον Ιούλιο του 2026.
Και pickup το Land Rover Defender

251104105358_new-land-rover-defe

Κλείσιμο
Όπως έγινε γνωστό και τα δύο οχήματα βασίζονται στο Defender 130 και κάτω από το καπό τους θα υπάρχει ένας V8 κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 425 ίππους, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση των ανθρώπων και των δύο εταιρειών.

Σε γενικές γραμμές, τα δύο pickup οχήματα εξακολουθούν να μοιάζουν με το Land Rover Defender. Είναι διπλοκάμπινα και οι όποιες διαφορές εντοπίζονται στην επιμέρους μορφοποίηση του αμαξώματος. Αυτό της Heritage Custom δείχνει πιο κομψό ενώ το αντίστοιχο της Urban Automotive πιο σπορ και «επιθετικό».
Και pickup το Land Rover Defender

Το κοινό στοιχείο τους είναι το τροποποιημένο πίσω τμήμα τού αμαξώματος το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μια σχετικά μικρού εμβαδού καρότσα, όπως πρέπει σε ένα τέτοιο όχημα.

Το όχημα της Heritage Custom, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία, διακρίνεται για την ποιότητα κατασκευής του αλλά και των υλικών του στο εσωτερικό. Όπως είναι αναμενόμενο, το τελευταίο επενδύεται με κορυφαία υλικά και σύμφωνα με την προτίμηση του ιδιοκτήτη.
Και pickup το Land Rover Defender

Έτσι, όσοι έχουν τη θέληση και την οικονομική δυνατότητα να το αποκτήσουν μπορούν να το εξατομικεύσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ένα πραγματικά μοναδικό αυτοκίνητο. Το ίδιο αναμένεται να ισχύει και για την αντίστοιχη έκδοση του Defender από την Urban Automotive, η οποία θα είναι διαθέσιμη εντός του 2026 για παραγγελίες.
Και pickup το Land Rover Defender

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης