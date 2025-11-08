Και pickup το Land Rover Defender

Η Land Rover συνεργάζεται με τις εταιρείες Heritage Custom και Urban Automotive δημιουργώντας δύο ιδιαίτερες εκδόσεις του Defender, που ως βασικό χαρακτηριστικό έχουν την καρότσα.





Το μοντέλο της Heritage Custom είναι πραγματικό, καθώς έχει κατασκευαστεί και υπάρχει ως φυσικό δημιούργημα. Αντιθέτως, αυτό της Urban Automotive υπάρχει μόνο ως ψηφιακή εικόνα, όμως τα στελέχη της ανακοίνωσαν ότι θα το παρουσιάσουν επίσημα στο κοινό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του «», τον Ιούλιο του 2026.Όπως έγινε γνωστό και τα δύο οχήματα βασίζονται στοκαι κάτω από το καπό τους θα υπάρχει έναςκινητήρας, ο οποίος αποδίδει, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση των ανθρώπων και των δύο εταιρειών.Σε γενικές γραμμές, τα δύοοχήματα εξακολουθούν να μοιάζουν με το Land Rover Defender. Είναι διπλοκάμπινα και οι όποιες διαφορές εντοπίζονται στην επιμέρους μορφοποίηση του αμαξώματος. Αυτό της Heritage Custom δείχνει πιο κομψό ενώ το αντίστοιχο της Urban Automotive πιο σπορ και «επιθετικό».