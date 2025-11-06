Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric

Αντίθετα, με τοπου προσφέρει επιλογές σε μπαταρίες και κινητήρες, τοκρατά τα πράγματα απλά.

Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα εμπρός με ισχύ 82 ίππων και ροπή 175 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα.

Η απόδοση μπορεί να μην εντυπωσιάζει, ωστόσο είναι παραπάνω από επαρκής για τον ρόλο που προορίζεται το αυτοκίνητο, τις καθημερινές μετακινήσεις σε πυκνό αστικό περιβάλλον, με έμφαση στην ευκολία και την οικονομία.



Η μπαταρία των 27,5 kWh είναι τύπου LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), πιο φιλική στο περιβάλλον καθώς απαιτεί λιγότερο κοβάλτιο και νικέλιο, και προσφέρει αυτονομία 263 χιλιομέτρων κατά WLTP.