Η Interamerican έφερε σε πρώτο πλάνο την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές
Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric
Το Twingo επιστρέφει για να να ξαναγράψει τους κανόνες στην κατηγορία των φθηνών ηλεκτρικών πόλης.
Το νέο Twingo εξελίχθηκε μέσα σε μόλις δύο χρόνια, με στόχο να καλύψει το κενό μιας προσιτής, ρεαλιστικής και ελκυστικής πρότασης στις αστικές μετακινήσεις.
Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα εμπρός με ισχύ 82 ίππων και ροπή 175 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα.
Η απόδοση μπορεί να μην εντυπωσιάζει, ωστόσο είναι παραπάνω από επαρκής για τον ρόλο που προορίζεται το αυτοκίνητο, τις καθημερινές μετακινήσεις σε πυκνό αστικό περιβάλλον, με έμφαση στην ευκολία και την οικονομία.
Η μπαταρία των 27,5 kWh είναι τύπου LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), πιο φιλική στο περιβάλλον καθώς απαιτεί λιγότερο κοβάλτιο και νικέλιο, και προσφέρει αυτονομία 263 χιλιομέτρων κατά WLTP.
Η βασική έκδοση του Twingo εξοπλίζεται με ενσωματωμένο φορτιστή AC 6,6 kW και συνοδεύεται από καλώδιο Mode 3 μήκους 5 μέτρων, κατάλληλο για wallbox. Με αυτόν τον εξοπλισμό, η φόρτιση της μπαταρίας των 27,5 kWh από το 10% έως το 100% ολοκληρώνεται σε 4 ώρες και 15 λεπτά.
Η Renault προσφέρει προαιρετικά το πακέτο «Advanced Charge», διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις. Αυτό προσθέτει δυνατότητα φόρτισης AC 11 kW (τριφασική) και υποστηρίζει DC ταχυφόρτιση έως 50 kW. Με το συγκεκριμένο πακέτο, η πλήρης φόρτιση AC μειώνεται στις 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή DC ο χρόνος από 10% έως 80% περιορίζεται στα 30 λεπτά.
Το νέο Twingo παραμένει μικρό, με μήκος 3.789 χιλιοστά, πλάτος 1.720 χιλιοστά και ύψος 1.491 χιλιοστά. Ωστόσο, το μεταξόνιο των 2.493 χιλιοστών και το χαμηλό βάρος των 1.200 κιλών επιτρέπουν εκμετάλλευση χώρων που εκπλήσσει.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr