Η Tesla ανακαλεί το Cybertruck στις ΗΠΑ!
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Tesla ανακαλεί 6.197 Cybertruck στις ΗΠΑ εξαιτίας προβλήματος πιθανής αποκόλλησης της πρόσθετης φωτεινής μπάρας οροφής.
Η Tesla υπέβαλε αίτηση στον Οργανισμό Εθνικής Ασφάλειας Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμων του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ («NHTSA», National Highway Traffic Safety Administration) για την ανάκληση Cybertruck, με σκοπό να ελέγξουν οι άνθρωποί της τη σταθερότητα της φωτεινής μπάρας οροφής η οποία διατίθεται προαιρετικά για το αυτοκίνητο.
Με σχετικό αριθμό αίτησης «25V-735» η Tesla δηλώνει ότι θέλει να διαπιστώσει το ενδεχόμενο να αποσπαστεί από το αμιγώς ηλεκτρικό pickup μοντέλο το σχετικό πρόσθετο εξάρτημα ενώ το όχημα κινείται και να το επιδιορθώσει.
Διαπιστώθηκε ότι σε όσα Cybertruck είχε τοποθετηθεί, οι τεχνικοί είχαν χρησιμοποιήσει τις σχετικές κόλλες συγκόλλησης με ανάποδο τρόπο. Δηλαδή, την κολλητική ουσία που έπρεπε να τοποθετηθεί στη γυάλινη επιφάνεια του παρμπρίζ την άπλωσαν στην μεταλλική επιφάνεια του αμαξώματος και αντίστροφα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκολλά η φωτεινή μπάρα από την οροφή. Το πρόβλημα εντοπίστηκε αρχικά από την ομάδα ελέγχου ποιότητας της Tesla στις 3 Φεβρουαρίου 2025.
Η εταιρεία διερεύνησε με χημική διαδικασία την αιτία πρόκλησης του προβλήματος τον Οκτώβριο του 2025 και την 20ή Οκτωβρίου (2025) τα στελέχη της αποφάσισαν την ανάκληση του οχήματος.
Όπως ανακοινώθηκε, αυτή αφορά στα Cybertruck που κατασκευάστηκαν μεταξύ 13 Νοεμβρίου 2023 και 5 Νοεμβρίου 2024.
Από τις 30 Οκτωβρίου (2025) η εταιρεία άρχισε να πληροφορεί σχετικά τους υπεύθυνους στα σημεία σέρβις της για να προετοιμαστούν σχετικά. Η αποστολή των ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες τού αμιγώς ηλεκτροκίνητου pickup προγραμματίζεται να αποσταλούν στις 26 Δεκεμβρίου (2025).
Η Tesla έχει λάβει 619 απαιτήσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς και μία τεχνική αναφορά. Πάντως, προς το παρόν, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά πρόκλησης ατυχήματος ή τραυματισμού εξαιτίας ενδεχόμενης αποκόλλησης της φωτεινής μπάρας από την οροφή του οχήματος.
