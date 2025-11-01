Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Νέα, σπορ έκδοση για την Alfa Romeo Junior
Νέα, σπορ έκδοση για την Alfa Romeo Junior
Η γκάμα της Alfa Romeo Junior ενισχύεται με μία νέα έκδοση, την Sport Speciale, η οποία θα διατεθεί σε υβριδική και ηλεκτρική εκδοχή.
Η Alfa Romeo συνεχίζει την παράδοσή της στις ειδικές εκδόσεις με την παρουσίαση της νέας Junior Sport Speciale, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα του ιταλικού B-SUV εν έτη 2026.
Σχεδιαστικά, η Sport Speciale ξεχωρίζει από το αμάξωμα που έχει περισσότερο γυαλιστερό μαύρο, το οποίο συνδυάζεται με ασημένιες λεπτομέρειες στα μαρσπιέ και τους προφυλακτήρες. Οι ειδικές προστατευτικές ποδιές και οι ζάντες Fori των 18 ιντσών ενισχύουν την ξεχωριστή της ταυτότητα, ενώ το αποκλειστικό λογότυπο Sport Speciale υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της έκδοσης.
Το σκούρο φιμέ πίσω παρμπρίζ και η προαιρετική διχρωμία με τη μαύρη οροφή ολοκληρώνουν μία οπτική ταυτότητα που «φωνάζει» Alfa Romeo.
Στο εσωτερικό, η έμφαση στην ποιότητα δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Τα θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, επενδυμένα με Alcantara και φωτεινές λεπτομέρειες στα εμπρός, συνδυάζονται με Alcantara στο ταμπλό, το τούνελ μετάδοσης και τις επενδύσεις θυρών.
Το τιμόνι είναι από δέρμα και Alcantara και μαζί με τα αλουμινένια πεντάλ και τον φωτισμό δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ξεχειλίζει από σπορ πολυτέλεια.
Η έκδοση μπορεί να εμπλουτιστεί με το Techno pack, που περιλαμβάνει αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 με Adaptive Cruise Control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, Matrix LED φώτα και σύστημα πλοήγησης με ενσωματωμένο TSI στη Q4 έκδοση.
Παράλληλα, η ασφάλεια ενισχύεται με κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών, αισθητήρες παρκαρίσματος 360 μοιρών, hands-free άνοιγμα πορτμπαγκάζ, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με Blind Spot Detection, ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη, ηχοσύστημα έξι ηχείων με USB θύρες μπροστά και πίσω.
Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τον υβριδικό των 1,2 λίτρων με απόδοση 145 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται είτε με εμπρός κίνηση, είτε με υβριδική τετρακίνηση Q4. Η γκάμα συμπληρώνεται από την 100% ηλεκτρική Junior των 156 ίππων. Οι υβριδικές εκδόσεις διαθέτουν paddles στο τιμόνι, για πιο άμεση και σπορ οδήγηση.
Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τον υβριδικό των 1,2 λίτρων με απόδοση 145 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται είτε με εμπρός κίνηση, είτε με υβριδική τετρακίνηση Q4. Η γκάμα συμπληρώνεται από την 100% ηλεκτρική Junior των 156 ίππων. Οι υβριδικές εκδόσεις διαθέτουν paddles στο τιμόνι, για πιο άμεση και σπορ οδήγηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα