Νέα, σπορ έκδοση για την Alfa Romeo Junior

Η Alfa Romeo συνεχίζει την παράδοσή της στις ειδικές εκδόσεις με την παρουσίαση της νέας Junior Sport Speciale, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα του ιταλικού B-SUV εν έτη 2026.





.



.





Κλείσιμο

Το νέο μοντέλο αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα του, προσφέροντας νέες στιλιστικές λεπτομέρειες και ποιοτικά υλικά, σε μια σχεδιαστική φιλοσοφία που ακολουθεί και τη νέαΣχεδιαστικά, η Sport Speciale ξεχωρίζει από το αμάξωμα που έχει περισσότερο γυαλιστερό μαύρο, το οποίο συνδυάζεται με ασημένιες λεπτομέρειες στα μαρσπιέ και τους προφυλακτήρες. Οι ειδικές προστατευτικές ποδιές και οι ζάντεςτων 18 ιντσών ενισχύουν την ξεχωριστή της ταυτότητα, ενώ το αποκλειστικό λογότυπο Sport Speciale υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της έκδοσης.Το σκούρο φιμέ πίσω παρμπρίζ και η προαιρετική διχρωμία με τη μαύρη οροφή ολοκληρώνουν μία οπτική ταυτότητα που «φωνάζει» Alfa RomeoΣτο εσωτερικό, η έμφαση στην ποιότητα δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Τα θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, επενδυμένα με Alcantara και φωτεινές λεπτομέρειες στα εμπρός, συνδυάζονται με Alcantara στο ταμπλό, το τούνελ μετάδοσης και τις επενδύσεις θυρών.Το τιμόνι είναι από δέρμα και Alcantara και μαζί με τα αλουμινένια πεντάλ και τον φωτισμό δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ξεχειλίζει από σπορ πολυτέλεια.Η έκδοση μπορεί να εμπλουτιστεί με το, που περιλαμβάνει αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 με Adaptive Cruise Control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, Matrix LED φώτα και σύστημα πλοήγησης με ενσωματωμένο TSI στηέκδοση.