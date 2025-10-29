Ηρθε το Citroen C3 Van: Ο νέος πρωταγωνιστής της επαγγελματικής καθημερινότητας

Ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη δυναμική του μοντέλου και τη σαφή προτίμηση των Ελλήνων επαγγελματιών σε ένα όχημα που συνδυάζει ιδανικά την αξιοπιστία με την ευελιξία.

Η Citroen δημιούργησε ένα πλήρως ανανεωμένο C3 Van που συνεχίζει την παράδοση της μάρκας στην άνεση και την πρακτικότητα, φέρνοντας όμως καινοτομία σε κάθε του πτυχή. Η σχεδίαση, με χαρακτηριστική γαλλική φινέτσα, περιλαμβάνει προβολείς LED, μαύρες μπάρες οροφής και προστατευτικά στους θόλους και τα μαρσπιέ, συνδυάζοντας αισθητική και λειτουργικότητα.





Στο εσωτερικό, το C3 Van προσφέρει μια εμπειρία ανώτερη από τα δεδομένα της κατηγορίας: καθίσματα Citroen Advanced Comfort, οθόνη αφής 10,25 ιντσών και ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία συναντά την εργονομία.

Ταυτόχρονα, τα συστήματα Active Safety Brake, Lane Keep Assist και Driver Attention Alert προσθέτουν ένα επίπεδο ασφάλειας που συναντά κανείς σε επιβατικά μοντέλα υψηλότερων κατηγοριών.

Στα συστήματα πρόωσης, το νέο C3 Van προσφέρει δύο επιλογές που καλύπτουν κάθε επαγγελματική ανάγκη. Ο βενζινοκινητήρας PureTech των 1,2 λίτρων με 100 ίππους ισχύος και 250 Nm ροπής υπόσχεται δυνατές επιταχύνσεις με χαμηλή κατανάλωση στα 5,7 λίτρα ανά 100 χλμ.

Για τους φίλους της ήσυχης και πιο πολιτισμένης μετακίνησης, η ηλεκτρική έκδοση e-C3 Van διαθέτει ένα ηλεκτρικό μοτέρ που αποδίδει 113 ίππους και μπαταρία 44 kWh, η οποία εξασφαλίζει έως 323 χλμ. αυτονομίας.

Η δεύτερη έκδοση ενσωματώνει και λειτουργία ανάκτησης ενέργειας, καθιστώντας την ιδανική για όσους κινούνται κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς με αυτήν χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο τα φρένα με αποτέλεσμα να οδηγούν κυρίως με το ένα πεντάλ και να μην τα φθείρουν.

Παρά το συμπαγές μέγεθός του – μήκος στα μόλις 4,01 μέτρα– το C3 Van διαθέτει ευρύχωρο χώρο φόρτωσης έως 1,06 κυβικά μέτρα, προσφέροντας ό,τι χρειάζεται ο επαγγελματίας για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Η προσεγμένη εργονομία, το χαμηλό ύψος φόρτωσης και η εξαιρετική εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου το καθιστούν πρακτικό και αποτελεσματικό σε κάθε αποστολή.

Εξοπλισμένο με ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, πακέτο Visibility, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικούς καθρέπτες και air condition, το νέο C3 Van φροντίζει ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο άνετη είναι και αποδοτική.

Και όλα αυτά, με την εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών που προσφέρει η Citroen για όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών της μοντέλων: ακόμα μια ακόμα επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που εμπνέει η μάρκα στους επαγγελματίες.

Το Citroen C3 Van δεν είναι απλώς ένα εργαλείο δουλειάς. Είναι ένα σύγχρονο, αποδοτικό και προσιτό όχημα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα, αποδεικνύοντας από νωρίς πως ήρθε για να μείνει και να ηγείται.

Η κορυφή που έχει κατακτήσει στην κατηγορία των car van μοιάζει αναπόφευκτη, καθώς πρόκειται για ένα σύνολο που ενσωματώνει άνεση, ασφάλεια, πρακτικότητα, στιλ και πλούσιο εξοπλισμό.

Όλα αυτά, με την «υπογραφή» της Citroen και τιμή εκκίνησης στην ελληνική αγορά τις μόλις 20.713 ευρώ για το βενζινοκίνητο και τις 29.500 ευρώ για το ηλεκτρικό.