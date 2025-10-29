Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Το νέο Mazda Vision-X Coupe
Εντυπωσιακό πρωτότυπο, το οποίο μας δίνει μια πρώτη γεύση για το πως θα είναι τα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας σε μία δεκαετία από σήμερα.
Η Mazda παρουσίασε στο Japan Mobility Show το νέο Vision-X Coupe, ένα εντυπωσιακό τετράθυρο κουπέ που σηματοδοτεί την επιστροφή του θρυλικού περιστροφικού κινητήρα Wankel, αυτή τη φορά σε plug-in υβριδική μορφή.
Το πρωτότυπο αυτό, σχεδιασμένο για το 2035, αποδίδει πάνω από 500 ίππους και ενσωματώνει μια πρωτοποριακή τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα, ικανή να καθαρίζει τον αέρα καθώς το αυτοκίνητο κινείται.
Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από μια κλειστή μάσκα με λεπτά φωτιστικά σώματα και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ενώ το προφίλ είναι καθαρό και αεροδυναμικό, χωρίς παραδοσιακά χερούλια ή καθρέφτες.
Η γραμμή της οροφής κατεβαίνει ομαλά προς μια κεκλιμένη ουρά με διακριτικά φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας μια σιλουέτα που θυμίζει έντονα τη Mercedes CLS, αλλά με πιο ιαπωνική προσέγγιση.
Με μήκος 5,05 μέτρα και μεταξόνιο 3,08 μέτρων, το Vision-X Coupe είναι μεγαλύτερο τόσο από τη Mazda6 όσο και από τη Mercedes CLS, κάτι που του χαρίζει πιο επιβλητική παρουσία και εσωτερική άνεση.
Η καμπίνα ακολουθεί τη λογική του μινιμαλισμού, με ρετρό επιρροές και σύγχρονη τεχνολογία. Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από τρεις ψηφιακές οθόνες που θυμίζουν τα παραδοσιακά αναλογικά όργανα, ενώ στο τιμόνι έχει ενσωματωθεί μια μικρή οθόνη πληροφοριών. Η συνολική αίσθηση του εσωτερικού συνδυάζει τεχνολογία και παράδοση, με σαφή στόχο τη δημιουργία ενός αυθεντικού Gran Turismo.
Ο πρόεδρος της Mazda, Masahiro Moro, περιέγραψε το Vision-X ως «το όραμα της εταιρείας για το 2035», επισημαίνοντας πως η Mazda θέλει να διατηρήσει την ταυτότητά της ως μάρκα που συνδέει την οδήγηση με το συναίσθημα και την αισθητική.
