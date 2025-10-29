Το νέο Mazda Vision-X Coupe

Η σχεδίαση παραμένει πιστή στη φιλοσοφία Kodo της Mazda,Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από μια κλειστή μάσκα με λεπτά φωτιστικά σώματα και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ενώ το προφίλ

Η γραμμή της οροφής κατεβαίνει ομαλά προς μια κεκλιμένη ουρά με διακριτικά φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας μια σιλουέτα που θυμίζει έντονα τη Mercedes CLS, αλλά με πιο ιαπωνική προσέγγιση.







Με μήκος 5,05 μέτρα και μεταξόνιο 3,08 μέτρων, το Vision-X Coupe είναι μεγαλύτερο τόσο από τη Mazda6 όσο και από τη Mercedes CLS, κάτι που του χαρίζει πιο επιβλητική παρουσία και εσωτερική άνεση.