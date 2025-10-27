Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Skoda: Αναβιώνει το 1000 MBX
Η ονομασία του πάλαι ποτέ σπορ κουπέ μοντέλου της Skoda επιστρέφει σε πρωτότυπη μορφή, με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.
Το αρχέτυπο 1000 MBX, που παρουσιάστηκε το 1966 ως η τρίθυρη έκδοση του 1000 MB, υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή του. Είχε αυτοφερόμενο αμάξωμα, αλουμινένιο κινητήρα 988 κ. εκ., απουσία μεσαίας κολόνας, κομψές frameless πόρτες. Παρήχθη σε μόλις 2.517 αντίτυπα, ενώ η ισχυρότερη έκδοση 1100 MBX έμεινε στην ιστορία ως συλλεκτικό κομμάτι της τσεχικής εταιρείας.
Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, δύο σχεδιαστές της Skoda -ο Άντι Σάβιο και ο Ντέιβιντ Στινγκλ- αποφάσισαν να αναβιώσουν το πνεύμα του. Για αυτό σχεδίασαν ένα νέο ηλεκτρικό κουπέ που ενσωματώνει τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, συνδυάζοντας καθαρές επιφάνειες, έξυπνη λειτουργικότητα και συναισθηματική απλότητα.
Η σύγχρονη εκδοχή του MBX παίρνει τη μορφή ενός ηλεκτρικού crossover κουπέ με διάταξη καμπίνας 2+2. Το επίπεδο δάπεδο της πλατφόρμας επιτρέπει μια ευρύχωρη διάταξη με ενιαίο εμπρός κάθισμα τύπου πάγκου και δύο ανεξάρτητες πίσω θέσεις που αναδιπλώνονται κάθετα, ανοίγοντας χώρο για αποσκευές. Οι πίσω πόρτες ανοίγουν ανάποδα, εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση στην καμπίνα.
Η αερανάρτηση του πρωτότυπου 1000 MBX επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης από το έδαφος: χαμηλή για σπορ εμφάνιση ή ψηλή για εκτός δρόμου εξορμήσεις.
Είναι ένα μοντέλο που γεφυρώνει έξυπνα την αισθητική του 1966 με την ηλεκτρική εποχή του 2025. Ένα κουπέ με πρακτικότητα SUV και ένα σύγχρονο αντικείμενο design.
