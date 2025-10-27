Skoda: Αναβιώνει το 1000 MBX

Αν το

των '60s γεννιόταν σήμερα, θα έμοιαζε ακριβώς έτσι. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι σχεδιαστές της τσέχικης μάρκας, οι οποίοι εμπνεύστηκαν αυτό το νέο πρωτότυπο από τη μοντέρνα σχεδιαστική της γλώσσα και δημιούργησαν μια σύγχρονη εκδοχή που





Το αρχέτυπο 1000 MBX, που παρουσιάστηκε το 1966 ως η τρίθυρη έκδοση του 1000 MB, υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή του. Είχε αυτοφερόμενο αμάξωμα, αλουμινένιο κινητήρα 988 κ. εκ., απουσία μεσαίας κολόνας, κομψές frameless πόρτες. Παρήχθη σε μόλις 2.517 αντίτυπα, ενώ η ισχυρότερη έκδοση 1100 MBX έμεινε στην ιστορία ως συλλεκτικό κομμάτι της τσεχικής εταιρείας.



Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, δύο σχεδιαστές της Skoda -ο Άντι Σάβιο και ο Ντέιβιντ Στινγκλ- αποφάσισαν να αναβιώσουν το πνεύμα του. Για αυτό σχεδίασαν ένα νέο ηλεκτρικό κουπέ που ενσωματώνει τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, συνδυάζοντας καθαρές επιφάνειες, έξυπνη λειτουργικότητα και συναισθηματική απλότητα.



Η σύγχρονη εκδοχή του MBX παίρνει τη μορφή ενός ηλεκτρικού crossover κουπέ με διάταξη καμπίνας 2+2. Το επίπεδο δάπεδο της πλατφόρμας επιτρέπει μια ευρύχωρη διάταξη με ενιαίο εμπρός κάθισμα τύπου πάγκου και δύο ανεξάρτητες πίσω θέσεις που αναδιπλώνονται κάθετα, ανοίγοντας χώρο για αποσκευές. Οι πίσω πόρτες ανοίγουν ανάποδα, εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση στην καμπίνα.

Η αερανάρτηση του πρωτότυπου 1000 MBX επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης από το έδαφος: χαμηλή για σπορ εμφάνιση ή ψηλή για εκτός δρόμου εξορμήσεις.



Είναι ένα μοντέλο που γεφυρώνει έξυπνα την αισθητική του 1966 με την ηλεκτρική εποχή του 2025. Ένα κουπέ με πρακτικότητα SUV και ένα σύγχρονο αντικείμενο design.