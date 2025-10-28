Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Η άκρως συλλεκτική Rolls-Royce Phantom Centenary
Η βρετανική μάρκα παρουσίασε την έκδοση Phantom Centenary Private Collection που θα κατασκευαστεί σε μόλις 25 αντίτυπα.
Η Rolls-Royce χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη έκδοση ως «το πιο σύνθετο και τεχνολογικά φιλόδοξο» στην ιστορία της, καθώς είναι ένα αποτέλεσμα που προήλθε έπειτα από πάνω από 40.000 εργατοώρες σε κάτι περισσότερο από τρία χρόνια.
Το έμβλημα Spirit of Ecstasy είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων και επιχρυσώνεται με 24 καράτια για ανθεκτικότητα. Οι επιγραφές RR εμπλουτίζονται επίσης με 24 καράτια χρυσού και λευκό σμάλτο. Οι τροχοί-δίσκοι περιβάλλονται από 25 κοφτές γραμμές, μία για κάθε αντίτυπο της συλλογής.
Στο εσωτερικό, η έμφαση είναι στη χειροτεχνία και την αφήγηση. Τα πίσω καθίσματα αποτελούν καμβά τριών στρωμάτων που απεικονίζουν την εξέλιξη της Phantom με πάνω από 160.000 περάσματα βελόνας και 45 ανεξάρτητα κομμάτια.
Η οροφή Starlight περιλαμβάνει 440.000 ραφές που απεικονίζουν ιστορικές στιγμές του μοντέλου. Τα εμπρός καθίσματα φέρουν χαραγμένα με λέιζερ σχέδια που παραπέμπουν σε εσωτερικούς κωδικούς του ονόματος Phantom, όπως το «Seagull» και το «Roger Rabbit».
Οι καινοτομίες είναι πρόδηλες ακόμα και στη μακέτα και τα υλικά. Ξύλινες επενδύσεις από μαύρο Blackwood με την πιο πολύπλοκη συναρμογή που έχει κάνει ποτέ η εταιρεία χαρακτηρίζουν τον υπόλοιπο super luxury διάκοσμο.
Στο ταμπλό υπάρχει η «Anthology Gallery», με 50 αλουμινένια κομμάτια προερχόμενα από 3D εκτύπωση. Τα πίσω τραπεζάκια και οι δερμάτινες επενδύσεις με τα κεντητά σχέδια αναφέρονται σε εμβληματικά μοντέλα του 1925 και του σημερινού Phantom VIII.
Παρά τον πλούτο των μοναδικών χαρακτηριστικών της Phantom Centenary, η πλατφόρμα παραμένει ίδια. Ο twin-turbo V12 των 6,75 λίτρων είναι ο ίδιος με εκείνον της παρούσας 8ης γενιάς της Phantom. Στόχος της Rolls‑Royce, σύμφωνα με τον σχεδιαστή, Ματ Ντέντον, ήταν να συνδέσει αισθητικά το νέο δημιούργημα με το παρελθόν της εταιρείας, αντλώντας έμπνευση από τη χρυσή εποχή του Hollywood και το κλασικό στυλ των Phantom.
Η Centenary Private Collection προβάλλεται ως ένα κινητό έργο τέχνης και μία νύξη στη δεξιοτεχνία και αναμένεται να αποτελέσει συλλεκτικό κομμάτι της ιστορίας της Rolls-Royce αμέσως μόλις παραχθούν τα 25 αντίτυπα. Κάθε ένα από αυτά θα κοστίζει 2,5 εκατομμύρια λίρες.
