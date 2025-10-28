ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Η άκρως συλλεκτική Rolls-Royce Phantom Centenary
CAR

Η άκρως συλλεκτική Rolls-Royce Phantom Centenary

Η βρετανική μάρκα παρουσίασε την έκδοση Phantom Centenary Private Collection που θα κατασκευαστεί σε μόλις 25 αντίτυπα.

Η άκρως συλλεκτική Rolls-Royce Phantom Centenary

Η Rolls-Royce χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη έκδοση ως «το πιο σύνθετο και τεχνολογικά φιλόδοξο» στην ιστορία της, καθώς είναι ένα αποτέλεσμα που προήλθε έπειτα από πάνω από 40.000 εργατοώρες σε κάτι περισσότερο από τρία χρόνια.

Εξωτερικά, η Phantom Centenary υιοθετεί δίχρωμο αμάξωμα από Arctic White και μαύρο, με ειδικό κρυσταλλικό φινίρισμα που περιέχει θρυμματισμένα υαλώδη σωματίδια για μεταλλική λάμψη.
Η άκρως συλλεκτική Rolls-Royce Phantom Centenary

251023185532_rolls-royce-phantom

Κλείσιμο
Το έμβλημα Spirit of Ecstasy είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων και επιχρυσώνεται με 24 καράτια για ανθεκτικότητα. Οι επιγραφές RR εμπλουτίζονται επίσης με 24 καράτια χρυσού και λευκό σμάλτο. Οι τροχοί-δίσκοι περιβάλλονται από 25 κοφτές γραμμές, μία για κάθε αντίτυπο της συλλογής.

Στο εσωτερικό, η έμφαση είναι στη χειροτεχνία και την αφήγηση. Τα πίσω καθίσματα αποτελούν καμβά τριών στρωμάτων που απεικονίζουν την εξέλιξη της Phantom με πάνω από 160.000 περάσματα βελόνας και 45 ανεξάρτητα κομμάτια.

Η οροφή Starlight περιλαμβάνει 440.000 ραφές που απεικονίζουν ιστορικές στιγμές του μοντέλου. Τα εμπρός καθίσματα φέρουν χαραγμένα με λέιζερ σχέδια που παραπέμπουν σε εσωτερικούς κωδικούς του ονόματος Phantom, όπως το «Seagull» και το «Roger Rabbit».
Η άκρως συλλεκτική Rolls-Royce Phantom Centenary

Οι καινοτομίες είναι πρόδηλες ακόμα και στη μακέτα και τα υλικά. Ξύλινες επενδύσεις από μαύρο Blackwood με την πιο πολύπλοκη συναρμογή που έχει κάνει ποτέ η εταιρεία χαρακτηρίζουν τον υπόλοιπο super luxury διάκοσμο.

Στο ταμπλό υπάρχει η «Anthology Gallery», με 50 αλουμινένια κομμάτια προερχόμενα από 3D εκτύπωση. Τα πίσω τραπεζάκια και οι δερμάτινες επενδύσεις με τα κεντητά σχέδια αναφέρονται σε εμβληματικά μοντέλα του 1925 και του σημερινού Phantom VIII.
251023185524_rolls-royce-phantom

Παρά τον πλούτο των μοναδικών χαρακτηριστικών της Phantom Centenary, η πλατφόρμα παραμένει ίδια. Ο twin-turbo V12 των 6,75 λίτρων είναι ο ίδιος με εκείνον της παρούσας 8ης γενιάς της Phantom. Στόχος της RollsRoyce, σύμφωνα με τον σχεδιαστή, Ματ Ντέντον, ήταν να συνδέσει αισθητικά το νέο δημιούργημα με το παρελθόν της εταιρείας, αντλώντας έμπνευση από τη χρυσή εποχή του Hollywood και το κλασικό στυλ των Phantom.
251023185529_rolls-royce-phantom

Η Centenary Private Collection προβάλλεται ως ένα κινητό έργο τέχνης και μία νύξη στη δεξιοτεχνία και αναμένεται να αποτελέσει συλλεκτικό κομμάτι της ιστορίας της Rolls-Royce αμέσως μόλις παραχθούν τα 25 αντίτυπα. Κάθε ένα από αυτά θα κοστίζει 2,5 εκατομμύρια λίρες.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης