Η Volvo προσφέρει δωρεάν οικιακή φόρτιση
Η Volvo προσφέρει αποκλειστικά στους Σουηδούς πελάτες της δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για ένα έτος, ώστε να φορτίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους στο σπίτι.
Η Volvo συμπράττει με τη σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall για να υλοποιήσει την συγκεκριμένη προσφορά, η οποία στοχεύει να κάνει τη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο ελκυστική και προσβάσιμη σε περισσότερους πελάτες.
Οι πελάτες θα μπορούν να επωφεληθούν από την προσφορά συνάπτοντας σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με τη Vattenfall και με χρήση της λειτουργίας έξυπνης φόρτισης του Volvo Cars app, όταν είναι διαθέσιμη.
Η έξυπνη φόρτιση υποστηρίζει ενεργά το ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέγοντας φόρτιση σε ώρες με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένες εκπομπές CO2. Η εφαρμογή θα παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου και θα επιτρέπει στους κατόχους να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Το κόστος για τη φόρτιση του αυτοκινήτου τους θα υπολογίζεται και θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό τους στη Vattenfall.
Η εμπειρία από την πρώτη φάση επί σουηδικού εδάφους θα δημιουργήσει τη βάση για περαιτέρω λανσάρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη Volvo Cars να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους παρόχους βιώσιμης ενέργειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση της πρωτοβουλίας στην Ευρώπη και ευρύτερα.
Σημαντική φιλοδοξία αποτελεί η ανάδειξη του οράματος της Volvo για το πώς τα αυτοκίνητα μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό οικοσύστημα. Όταν η λειτουργία vehicle-to-everything (V2X) διατεθεί το 2026, η σουηδική εταιρεία θα επεκτείνει το πρόγραμμα για να συμπεριλάβει μία ειδική προσφορά για αυτοκίνητα που υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση, όπως το EX90.
Σε αυτή τη φάση, οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μπαταρία του αυτοκινήτου τους ως επιπλέον πηγή ενέργειας, ώστε, για παράδειγμα, να τροφοδοτούν το σπίτι τους ή να επιστρέφουν ενέργεια επί πληρωμή στο δίκτυο.
