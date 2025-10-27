Η Volvo προσφέρει δωρεάν οικιακή φόρτιση

Η Volvo συμπράττει με τη σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall για να υλοποιήσει την συγκεκριμένη προσφορά, η οποία στοχεύει να κάνει τη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο ελκυστική και προσβάσιμη σε περισσότερους πελάτες.





Από τοντου, οι αγοραστές νέων ηλεκτρικών μοντέλων Volvo στη Σουηδία θα επωφελούνται απόφόρτιση με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για, έχοντας τη δυνατότητα να διανύσουν έως καιΟι πελάτες θα μπορούν να επωφεληθούν από την προσφορά συνάπτοντας σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με τη Vattenfall και με χρήση της λειτουργίας έξυπνης φόρτισης του, όταν είναι διαθέσιμη.Η έξυπνη φόρτιση υποστηρίζει ενεργά το ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέγοντας φόρτιση σε ώρες με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένες εκπομπές CO2. Η εφαρμογή θα παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου και θα επιτρέπει στους κατόχους να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Το κόστος για τη φόρτιση του αυτοκινήτου τους θα υπολογίζεται και θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό τους στη VattenfallΗ εμπειρία από την πρώτη φάση επί σουηδικού εδάφους θα δημιουργήσει τη βάση για περαιτέρω λανσάρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη Volvo Cars να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους παρόχους βιώσιμης ενέργειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση της πρωτοβουλίας στην Ευρώπη και ευρύτερα.