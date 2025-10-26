Το αρωματικό της KIA έχει εσάνς από βενζίνη

Σε μια ευφάνταστη καμπάνια που ξεκίνησε στη Φινλανδία, η KIA παρουσιάζει ένα περιορισμένης παραγωγής αρωματικό αυτοκινήτου, σχεδιασμένο για να «απαλύνει τα στερητικά σύνδρομα» των οδηγών που μεταβαίνουν στην ηλεκτροκίνηση.



Η καμπάνια, με σύνθημα «Miss the smell of gasoline?», απευθύνεται στους νέους ιδιοκτήτες του KIA EV4, προσφέροντας τους ένα μικρό ντεπόζιτο-αρωματικό που μυρίζει βενζίνη, λάδι και μέταλλο, με νότες από γιασεμί και πίσσα σημύδας.



Η ιδέα ανήκει στον εισαγωγέα Astara Auto Finland σε συνεργασία με τον αρωματοποιό Max Perttula, και στόχο έχει να συνδυάσει το χιούμορ με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.



Όπως σχολίασε η KIA, το αρωματικό είναι «ένας αστείος τρόπος να περάσουμε στη νέα εποχή οδήγησης χωρίς καπνό, αλλά με λίγο άρωμα από το παρελθόν».