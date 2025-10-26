Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Το αρωματικό της KIA έχει εσάνς από βενζίνη
Η KIA αποφάσισε να προσεγγίσει με χιούμορ τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δημιουργώντας ένα αρωματικό χώρου με μυρωδιά βενζίνης, αποκλειστικά για τους αγοραστές του νέου EV4.
Σε μια ευφάνταστη καμπάνια που ξεκίνησε στη Φινλανδία, η KIA παρουσιάζει ένα περιορισμένης παραγωγής αρωματικό αυτοκινήτου, σχεδιασμένο για να «απαλύνει τα στερητικά σύνδρομα» των οδηγών που μεταβαίνουν στην ηλεκτροκίνηση.
Η καμπάνια, με σύνθημα «Miss the smell of gasoline?», απευθύνεται στους νέους ιδιοκτήτες του KIA EV4, προσφέροντας τους ένα μικρό ντεπόζιτο-αρωματικό που μυρίζει βενζίνη, λάδι και μέταλλο, με νότες από γιασεμί και πίσσα σημύδας.
Η ιδέα ανήκει στον εισαγωγέα Astara Auto Finland σε συνεργασία με τον αρωματοποιό Max Perttula, και στόχο έχει να συνδυάσει το χιούμορ με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
Όπως σχολίασε η KIA, το αρωματικό είναι «ένας αστείος τρόπος να περάσουμε στη νέα εποχή οδήγησης χωρίς καπνό, αλλά με λίγο άρωμα από το παρελθόν».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr