H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα

Η γερμανική φίρμα κατέθεσε πατέντα για έναν νέοκινητήρα, που διαφέρει ριζικά από ό,τι έχουμε δει έως σήμερα. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σχεδιασμό δύο, ο νέος κινητήρας διαθέτει τρεις ευδιάκριτες σειρές κυλίνδρων σε πραγματική διάταξημε στόχο μειωμένες τριβές και μεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη του συστήματος.Η πατέντα αναφέρει ένα καινοτόμο σύστημα, με τοτοποθετημένο επάνω από τις κυλινδροκεφαλές, ώστε ο αέρας να φτάνει κατευθείαν στους, μειώνοντας τη θερμοκρασία και βελτιώνοντας τη ροή. Παράλληλα, η σαφής διαχωριστική αρχιτεκτονική μεταξύ εισαγωγής και εξαγωγής υπόσχεται χαμηλότερες απώλειες και πιο αποδοτική λειτουργία.Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι η Porsche αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολλαπλάsetups, έως και, σύμφωνα με το έγγραφο. Αν επαληθευτεί, αυτός οθα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ τουςτου twinturbo 6.0 W12 τηςΠαρότι δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για μελλοντικό μοντέλο παραγωγής, το μήνυμα είναι σαφές. Ηκαι οδεν εγκαταλείπουν τους θερμικούς κινητήρες. Ο νέος W12 δείχνει ότι, όσο κι αν προχωρά η ηλεκτροκίνηση, οι μηχανικοί τουεξακολουθούν να ονειρεύονται βενζίνη υψηλών οκτανίων.