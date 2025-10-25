H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα
H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα

Μπορεί η Bentley να αποχαιρέτησε τον θρυλικό W12, η Porsche όμως φαίνεται έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο.

H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα
Μία νέα πατέντα, κατοχυρωμένη από την Porsche, αποκαλύπτει έναν επαναστατικό κινητήρα, ο οποίος διαθέτει τρεις σειρές κυλίνδρων και σχεδίαση που υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις.

Η γερμανική φίρμα κατέθεσε πατέντα για έναν νέο W12 κινητήρα, που διαφέρει ριζικά από ό,τι έχουμε δει έως σήμερα. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σχεδιασμό δύο ενωμένων VR6, ο νέος κινητήρας διαθέτει τρεις ευδιάκριτες σειρές κυλίνδρων σε πραγματική διάταξη W, με στόχο μειωμένες τριβές και μεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη του συστήματος.
H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα

251021012149_porsche-w12-engine

Η πατέντα αναφέρει ένα καινοτόμο σύστημα εισαγωγής, με το air plenum τοποθετημένο επάνω από τις κυλινδροκεφαλές, ώστε ο αέρας να φτάνει κατευθείαν στους θαλάμους καύσης, μειώνοντας τη θερμοκρασία και βελτιώνοντας τη ροή. Παράλληλα, η σαφής διαχωριστική αρχιτεκτονική μεταξύ εισαγωγής και εξαγωγής υπόσχεται χαμηλότερες απώλειες και πιο αποδοτική λειτουργία.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι η Porsche αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολλαπλά turbo ή supercharger setups, έως και τρεις υπερσυμπιεστές, σύμφωνα με το έγγραφο. Αν επαληθευτεί, αυτός ο W12 θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ τους 740 ίππους του twin-turbo 6.0 W12 της Bentley Mulliner Batur.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για μελλοντικό μοντέλο παραγωγής, το μήνυμα είναι σαφές. Η Porsche και ο Όμιλος VW δεν εγκαταλείπουν τους θερμικούς κινητήρες. Ο νέος W12 δείχνει ότι, όσο κι αν προχωρά η ηλεκτροκίνηση, οι μηχανικοί του Τσουφενχάουζεν εξακολουθούν να ονειρεύονται βενζίνη υψηλών οκτανίων.

