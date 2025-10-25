Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα
H Porsche εξελίσσει ένα νέο W12 κινητήρα
Μπορεί η Bentley να αποχαιρέτησε τον θρυλικό W12, η Porsche όμως φαίνεται έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο.
Μία νέα πατέντα, κατοχυρωμένη από την Porsche, αποκαλύπτει έναν επαναστατικό κινητήρα, ο οποίος διαθέτει τρεις σειρές κυλίνδρων και σχεδίαση που υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις.
Η πατέντα αναφέρει ένα καινοτόμο σύστημα εισαγωγής, με το air plenum τοποθετημένο επάνω από τις κυλινδροκεφαλές, ώστε ο αέρας να φτάνει κατευθείαν στους θαλάμους καύσης, μειώνοντας τη θερμοκρασία και βελτιώνοντας τη ροή. Παράλληλα, η σαφής διαχωριστική αρχιτεκτονική μεταξύ εισαγωγής και εξαγωγής υπόσχεται χαμηλότερες απώλειες και πιο αποδοτική λειτουργία.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι η Porsche αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολλαπλά turbo ή supercharger setups, έως και τρεις υπερσυμπιεστές, σύμφωνα με το έγγραφο. Αν επαληθευτεί, αυτός ο W12 θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ τους 740 ίππους του twin-turbo 6.0 W12 της Bentley Mulliner Batur.
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για μελλοντικό μοντέλο παραγωγής, το μήνυμα είναι σαφές. Η Porsche και ο Όμιλος VW δεν εγκαταλείπουν τους θερμικούς κινητήρες. Ο νέος W12 δείχνει ότι, όσο κι αν προχωρά η ηλεκτροκίνηση, οι μηχανικοί του Τσουφενχάουζεν εξακολουθούν να ονειρεύονται βενζίνη υψηλών οκτανίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα