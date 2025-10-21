Σε δημοπρασία η σπάνια Lamborghini Diablo SE30 Viola
Σε δημοπρασία η σπάνια Lamborghini Diablo SE30 Viola

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκδοχές της Lamborghini Diablo, με την υπογραφή του Ελβετού βελτιωτή Roland Affolter και βαμμένη σε εντυπωσιακό SE30 Viola αναζητά νέο ιδιοκτήτη.

Η Lamborghini Diablo υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά supercars της δεκαετίας του ’90, συνεχίζοντας την παράδοση της Countach με το δραματικό της σχήμα και τον πανίσχυρο V12 κινητήρα.

Ωστόσο, για κάποιους ιδιοκτήτες, το εργοστασιακό αυτοκίνητο δεν ήταν αρκετά εκκεντρικό. Εκεί ενεπλάκη ο Ελβετός βελτιωτής Roland Affolter, γνωστός για τα τολμηρά του πακέτα που απογείωναν την εμφάνιση και την αίσθηση των Lamborghini.

Η συγκεκριμένη Diablo, που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία της Broad Arrow Auctions στη Ζυρίχη, είναι ένα σπάνιο κομμάτι της ιστορίας. Αρχικά παραδόθηκε το 1993 σε χρυσοκίτρινη απόχρωση, αλλά στα χέρια του Affolter μετατράπηκε σε «Evolution GTR», με έντονα αεροδυναμικά βοηθήματα, τετραπλές εξατμίσεις της Remus και επιθετική εμφάνιση.
Μετά από μια πρόσφατη αισθητική ανακατασκευή, η Diablo λάμπει πλέον στη σπάνια απόχρωση SE30 Viola, με εσωτερικό σε μπλε Alcantara και «τηλεφωνικής ρόδας» ζάντες βαμμένες στο ίδιο χρώμα. Κάτω από το καπό, παραμένει ο ατμοσφαιρικός V12 των 492 ίππων, ένας από τους τελευταίους της εποχής του.
Με 33.824 χιλιόμετρα στο κοντέρ και πλήρες service από την Lamborghini Porrentruy, η μοναδική αυτή Diablo αναμένεται να πουληθεί σε τιμή που θα κυμανθεί μεταξύ 375.000 και 482.000 ευρώ.
