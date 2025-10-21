Σε δημοπρασία η σπάνια Lamborghini Diablo SE30 Viola

Η Lamborghini Diablo υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά supercars της δεκαετίας του ’90, συνεχίζοντας την παράδοση της Countach με το δραματικό της σχήμα και τον πανίσχυρο V12 κινητήρα.





Ωστόσο, για κάποιους ιδιοκτήτες, το εργοστασιακό αυτοκίνητο δεν ήταν αρκετά εκκεντρικό. Εκεί ενεπλάκη ο Ελβετός βελτιωτής, γνωστός για τα τολμηρά του πακέτα που απογείωναν την εμφάνιση και την αίσθηση τωνΗ συγκεκριμένη Diablo, που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία τηςστη Ζυρίχη, είναι ένα σπάνιο κομμάτι της ιστορίας. Αρχικά παραδόθηκε τοσε χρυσοκίτρινη απόχρωση, αλλά στα χέρια του Affolter μετατράπηκε σε «», με έντονα αεροδυναμικά βοηθήματα, τετραπλές εξατμίσεις της Remus και επιθετική εμφάνιση.Μετά από μια πρόσφατη αισθητική ανακατασκευή, η Diablo λάμπει πλέον στη σπάνια απόχρωση, με εσωτερικό σε μπλε Alcantara και «τηλεφωνικής ρόδας» ζάντες βαμμένες στο ίδιο χρώμα. Κάτω από το καπό, παραμένει ο ατμοσφαιρικόςτων, ένας από τους τελευταίους της εποχής τουΜεχιλιόμετρα στο κοντέρ και πλήρες service από την, η μοναδική αυτή Diablo αναμένεται να πουληθεί σε τιμή που θα κυμανθεί μεταξύκαιευρώ.