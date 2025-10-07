Μία σπάνια συλλογή από BMW M

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Μια μοναδική συλλογή από κλασικά και σύγχρονα μοντέλα BMW M, από τη θρυλική M1 έως τη σπάνια M4 CSL, βγαίνει στο σφυρί.
Η RM Sotheby’s ανακοίνωσε ότι θα δημοπρατήσει στο Μόναχο, στο τέλος Οκτωβρίου, μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδιωτικές συλλογές μοντέλων BMW M που έχουν παρουσιαστεί ποτέ.
Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν:
* Η BMW 2002 Turbo και η BMW M1 του 1980, το πρώτο μοντέλο που έφερε το περίφημο σήμα Μ.
* Η BMW E30 M3 Sport Evolution και η BMW E30 Cabrio, σύμβολα της δεκαετίας του ’90.
* Σπάνιες εκδόσεις της BMW E36 M3, με την GT σε British Racing Green και την Cabrio σε Dakar Yellow.
* Η BMW Z3 M Roadster με μόλις 2.000 μίλια στο κοντέρ και η χαρακτηριστική Z3 M Coupé (Clownshoe).
* Η συλλεκτική BMW M3 CSL του 2003 και η σπάνια Alpina Roadster V8, που εκτιμάται έως και 380.000 ευρώ.
* Οι υπερσπάνιες BMW M3 GTS (2010) και BMW M3 CRT (2011), αμφότερες με… διψήφια χιλιόμετρα.
* Νεότερες προσθήκες όπως η BMW 1M Coupé, η BMW M2 Coupé, η BMW M4 GTS, καθώς και οι επετειακές εκδόσεις BMW M3 30 Jahre και BMW M4 Edition 50 Jahre BMW M.
Παρά το εύρος της συλλογής, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ελάχιστη χρήση, με ορισμένα να μην ξεπερνούν τα 161 χιλιόμετρα στο οδόμετρο. Αυτό ανεβάζει θεαματικά την αξία τους και τα καθιστά αντικείμενα «φετίχ» για τους συλλέκτες.
Αν όλα τα κομμάτια πιάσουν το ανώτερο εκτιμώμενο τίμημα, η συλλογή θα αγγίξει τα 3,56 εκατ. ευρώ.
