Στην Ελλάδα τα αναβαθμισμένα Tesla Model 3 και Model Y

Στην Ελλάδα τα μοντέλα της Tesla σημειώνουν καλή εμπορική πορεία έναντι των ανταγωνιστών τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων).





Κλείσιμο

Μάλιστα, τα πρώτο οκτάμηνο του 2025, τακαιήταν στις πρώτες δύο θέσεις της σχετικής κατάταξης, με 383 πωλήσεις και 319 μονάδες, αντίστοιχα.Στο πλαίσιο της αναβάθμισης που έκανε η Tesla στα μοντέλα, αναφορικά με το λογισμικό τους και τα συστήματά τους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυτά θα διατίθενται και στη χώρα μας εφεξής.Έτσι, τοαποκτά πλέον νέα κάμερα εμπρός, τοποθετημένη στη μάσκα, η οποία προσφέρει καλύτερη ορατότητα στον οδηγό. Αυτή διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού, εξασφαλίζοντας ευκρίνεια εικόνας και αποφυγή θαμπώματος σε κάθε καιρική συνθήκη.Επιπλέον, εισάγεται νέος μοχλός φλας, με ανασχεδιασμένη εργονομία, που διευκολύνει τη χρήση του και διευκολύνει τον οδηγό.