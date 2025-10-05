Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Στην Ελλάδα τα αναβαθμισμένα Tesla Model 3 και Model Y
Από την ελληνική αντιπροσωπεία της Tesla ανακοινώθηκε ότι τα αναβαθμισμένα Model 3 και Model Y θα διατίθενται στην εγχώρια αγορά.
Στην Ελλάδα τα μοντέλα της Tesla σημειώνουν καλή εμπορική πορεία έναντι των ανταγωνιστών τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων).
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης που έκανε η Tesla στα μοντέλα, αναφορικά με το λογισμικό τους και τα συστήματά τους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυτά θα διατίθενται και στη χώρα μας εφεξής.
Έτσι, το Model 3 αποκτά πλέον νέα κάμερα εμπρός, τοποθετημένη στη μάσκα, η οποία προσφέρει καλύτερη ορατότητα στον οδηγό. Αυτή διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού, εξασφαλίζοντας ευκρίνεια εικόνας και αποφυγή θαμπώματος σε κάθε καιρική συνθήκη.
Επιπλέον, εισάγεται νέος μοχλός φλας, με ανασχεδιασμένη εργονομία, που διευκολύνει τη χρήση του και διευκολύνει τον οδηγό.
Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην αυτονομία του μοντέλου, καθώς όλες οι εκδόσεις του Model 3 επωφελούνται από μπαταρίες υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας.
Συγκεκριμένα:
* Το Model 3 με κίνηση στους πίσω τροχούς φτάνει τα 520 χλμ. («WLTP») με τροχούς 19 ιντσών (έως 554 χλμ. με στάνταρ ζάντες 18 ιντσών), έναντι 513 χλμ. προηγουμένως.
* Το Model 3 Long Range RWD αγγίζει τα 750 χλμ. («WLTP»), έναντι των 702 χλμ. πριν.
* Η έκδοση Long Range AWD προσφέρει έως 716 χλμ. («WLTP») με ζάντες 18 ιντσών, έναντι 678 χλμ. παλαιότερα.
Τέλος, το Model 3 Performance φτάνει πλέον τα 571 χλμ. («WLTP»), από 528 χλμ. πριν.
Αντίστοιχα, το Model Y Long Range με τετρακίνηση επωφελείται από τις ίδιες τεχνολογικές βελτιώσεις στη μπαταρία του, φτάνοντας τα 629 χλμ. (κατά «WLTP»), από 586 χλμ. που ήταν μέχρι τώρα.
Όπως ανακοινώθηκε από την αντιπροσωπία της Tesla στην Ελλάδα, οι πελάτες της μπορούν ήδη να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αναβαθμίσεις μέσω του online «Design Studio» της εταιρείας, ενώ οι τιμές των μοντέλων παραμένουν αμετάβλητες.
