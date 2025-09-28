Το εξελιγμένο σύστημα ProPILOT της Nissan
CAR

Το εξελιγμένο σύστημα ProPILOT της Nissan

Η Nissan αποκάλυψε τα πρώτα στοιχεία για την επόμενη γενιά του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης ProPILOT, το οποίο θα λανσαριστεί το 2027.

Το εξελιγμένο σύστημα ProPILOT της Nissan

Όπως ανακοίνωσε η Nissan, το αναβαθμισμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης ProPILOT θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το σύστημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016 σε μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες σε αυτοκινητόδρομο, όπως η διατήρηση του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδα και της προεπιλεγμένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.

250923164051_nissan-propilot-sys

Το 2019, η έκδοση ProPILOT 2.0 απέκτησε τη δυνατότητα αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, υποβοήθησης του οδηγού κατά τη διαδρομή και τη δυνατότητα να «προβλέπει» ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης.

Τώρα, στην 3
Κλείσιμο
η και πιο εξελιγμένη του γενιά του, το σύστημα φιλοδοξεί να φτάσει σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στα μοντέλα της Nissan να κινούνται αυτόνομα και σε αστικό περιβάλλον.

Όπως έγινε γνωστό, η νέα έκδοσή του περιλαμβάνει 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρα LiDAR τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου.

Ο τελευταίος θα εντάσσεται στο τεχνολογικό πακέτο «Nissan Ground Truth Perception», ανιχνεύοντας αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κάμερες και λειτουργώντας αποτελεσματικά ακόμη και τη νύχτα.

Για το λογισμικό λειτουργίας του νέου συστήματος η Nissan θα αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζει η βρετανική εταιρεία Wayve.
250923164053_nissan-propilot-sys

Σύμφωνα με τους Ιάπωνες, αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα των καμερών και των αισθητήρων, παρέχοντας στο ProPILOT την ικανότητα «να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να προβλέπει τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς οι δικές του ενέργειες και αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης θα επηρεάσουν το περιβάλλον».

Η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας του λογισμικού επιτρέπει να «ανταποκρίνεται άμεσα σε αιφνίδιες αλλαγές των συνθηκών, εξασφαλίζοντας ότι δρα με ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο», όπως ανακοινώθηκε.

Από τη Nissan τονίζεται, επίσης, ότι, σε αντίθεση με άλλες λύσεις, η συγκεκριμένη τεχνολογία «κατανοεί πώς εξελίσσεται ένα ολόκληρο οδηγικό σενάριο, αντί να αντιδρά απλώς σε μεμονωμένα αντικείμενα».

Η εμπορική διάθεση του νέου συστήματος αναμένεται να αρχίσει από το 2027, αρχικά μόνο για επιλεγμένα μοντέλα της στην ιαπωνική αγορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι της εταιρείας πραγματοποιούν ήδη δοκιμές αξιολόγησης και επίδειξης του συστήματος στους δρόμους του Τόκιο, με έναν στόλο πρωτοτύπων αμιγώς ηλεκτροκίνητων Ariya που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα.
Το εξελιγμένο σύστημα ProPILOT της Nissan

Πάντως, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της διαδικασίας, ωστόσο η εταιρεία αφήνει να εννοηθεί ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης