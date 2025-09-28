Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Το εξελιγμένο σύστημα ProPILOT της Nissan
Η Nissan αποκάλυψε τα πρώτα στοιχεία για την επόμενη γενιά του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης ProPILOT, το οποίο θα λανσαριστεί το 2027.
Όπως ανακοίνωσε η Nissan, το αναβαθμισμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης ProPILOT θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Το 2019, η έκδοση ProPILOT 2.0 απέκτησε τη δυνατότητα αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, υποβοήθησης του οδηγού κατά τη διαδρομή και τη δυνατότητα να «προβλέπει» ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης.
Τώρα, στην 3 η και πιο εξελιγμένη του γενιά του, το σύστημα φιλοδοξεί να φτάσει σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στα μοντέλα της Nissan να κινούνται αυτόνομα και σε αστικό περιβάλλον.
Όπως έγινε γνωστό, η νέα έκδοσή του περιλαμβάνει 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρα LiDAR τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου.
Ο τελευταίος θα εντάσσεται στο τεχνολογικό πακέτο «Nissan Ground Truth Perception», ανιχνεύοντας αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κάμερες και λειτουργώντας αποτελεσματικά ακόμη και τη νύχτα.
Για το λογισμικό λειτουργίας του νέου συστήματος η Nissan θα αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζει η βρετανική εταιρεία Wayve.
Σύμφωνα με τους Ιάπωνες, αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα των καμερών και των αισθητήρων, παρέχοντας στο ProPILOT την ικανότητα «να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να προβλέπει τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς οι δικές του ενέργειες και αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης θα επηρεάσουν το περιβάλλον».
Η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας του λογισμικού επιτρέπει να «ανταποκρίνεται άμεσα σε αιφνίδιες αλλαγές των συνθηκών, εξασφαλίζοντας ότι δρα με ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο», όπως ανακοινώθηκε.
Από τη Nissan τονίζεται, επίσης, ότι, σε αντίθεση με άλλες λύσεις, η συγκεκριμένη τεχνολογία «κατανοεί πώς εξελίσσεται ένα ολόκληρο οδηγικό σενάριο, αντί να αντιδρά απλώς σε μεμονωμένα αντικείμενα».
Η εμπορική διάθεση του νέου συστήματος αναμένεται να αρχίσει από το 2027, αρχικά μόνο για επιλεγμένα μοντέλα της στην ιαπωνική αγορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι της εταιρείας πραγματοποιούν ήδη δοκιμές αξιολόγησης και επίδειξης του συστήματος στους δρόμους του Τόκιο, με έναν στόλο πρωτοτύπων αμιγώς ηλεκτροκίνητων Ariya που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα.
Πάντως, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της διαδικασίας, ωστόσο η εταιρεία αφήνει να εννοηθεί ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
