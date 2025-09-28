Το εξελιγμένο σύστημα ProPILOT της Nissan

Όπως ανακοίνωσε η Nissan, το αναβαθμισμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης ProPILOT θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.





Το σύστημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τοσε μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες σε αυτοκινητόδρομο, όπως η διατήρηση του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδα και της προεπιλεγμένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημαΤο 2019, η έκδοσηαπέκτησε τη δυνατότητα αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, υποβοήθησης του οδηγού κατά τη διαδρομή και τη δυνατότητα να «προβλέπει» ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης.Τώρα, στην 3και πιο εξελιγμένη του γενιά του, το σύστημα φιλοδοξεί να φτάσει σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στα μοντέλα τηςνα κινούνται αυτόνομα και σε αστικό περιβάλλον.Όπως έγινε γνωστό, η νέα έκδοσή του περιλαμβάνεικάμερες,αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρατοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου.Ο τελευταίος θα εντάσσεται στο τεχνολογικό πακέτο «», ανιχνεύοντας αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κάμερες και λειτουργώντας αποτελεσματικά ακόμη και τη νύχτα.Για το λογισμικό λειτουργίας του νέου συστήματος η Nissan θα αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζει η βρετανική εταιρείαΣύμφωνα με τους Ιάπωνες, αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα των καμερών και των αισθητήρων, παρέχοντας στοτην ικανότητα «να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να προβλέπει τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς οι δικές του ενέργειες και αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης θα επηρεάσουν το περιβάλλον».