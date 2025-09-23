Scania: Plug-in υβριδικό σύστημα για φορτηγά και λεωφορεία

Από τη

ανακοινώθηκε ότι δημιούργησε ένα νέο Plug-in Hybrid σύστημα το οποίο προσαρμόστηκε στον καινούργιο εξακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα «Supertruck» χωρητικότητας

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρες που ενσωματώνονται στη νέα γενιά του κιβωτίου

ενώ στην ευρύτερη διάταξη μετάδοσης τη κίνησης περιλαμβάνονται επίσης νέοι άξονες μετάδοσης και ανάρτηση.

O πετρελαιοκινητήρας με το PHEV σύστημα έχει εξελιχθεί

τις προδιαγραφές του νέου πρότυπου

ενώ το νέας γενιάς σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων

τις εκπομπές ρύπων.

Ο εξακύλινδρος σε σειρά «Supertruck» αποδίδει είτε

και μέγιστη ροπή

ροπής, είτε

και μέγιστη ροπή

. Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτωνέχουν ενσωματωθείμέγιστης συνδυαζόμενης απόδοσηςοι οποίοι επιτρέπουν τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες.



Είτε αμιγώς ηλεκτρική, είτε υβριδική, είτε διατήρησης της ενέργειας που υπάρχει στην μπαταρία χωρητικότητας 89 kWh, είτε φόρτισής της από τον πετρελαιοκινητήρα. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση. Το PHEV σύστημα παρέχει μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία ως αμιγώς ηλεκτρικό για 80 χιλιόμετρα.

Ο συσσωρευτής του είναι τοποθετημένος στο κέντρο του πλαισίου και η φόρτιση γίνεται μέσω παροχής CCS Type 2 με ισχύ έως 200 kW, αν και η Scania δεν δίνει επίσημους χρόνους φόρτισης. Το νέο σύστημα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 40% σε μικτά δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων.