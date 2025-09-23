Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Scania: Plug-in υβριδικό σύστημα για φορτηγά και λεωφορεία
Η εταιρία παρουσίασε ένα νέο Plug-in Hybrid σύστημα για πετρελαιοκινητήρα το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για αστικά και τουριστικά λεωφορεία.
Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρες που ενσωματώνονται στη νέα γενιά του κιβωτίου «Scania Opticruise», ενώ στην ευρύτερη διάταξη μετάδοσης τη κίνησης περιλαμβάνονται επίσης νέοι άξονες μετάδοσης και ανάρτηση.
O πετρελαιοκινητήρας με το PHEV σύστημα έχει εξελιχθεί ώστε να πληροί τις προδιαγραφές του νέου πρότυπου «Euro VII», ενώ το νέας γενιάς σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων μειώνει περαιτέρω τις εκπομπές ρύπων.
Ο εξακύλινδρος σε σειρά «Supertruck» αποδίδει είτε 425 ίππους και μέγιστη ροπή 2.300 Nm ροπής, είτε 466 ίππους και μέγιστη ροπή 2.500 Nm. Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων έχουν ενσωματωθεί δύο ηλεκτροκινητήρες μέγιστης συνδυαζόμενης απόδοσης 394 ίππων, οι οποίοι επιτρέπουν τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες.
Είτε αμιγώς ηλεκτρική, είτε υβριδική, είτε διατήρησης της ενέργειας που υπάρχει στην μπαταρία χωρητικότητας 89 kWh, είτε φόρτισής της από τον πετρελαιοκινητήρα. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση. Το PHEV σύστημα παρέχει μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία ως αμιγώς ηλεκτρικό για 80 χιλιόμετρα.
Ο συσσωρευτής του είναι τοποθετημένος στο κέντρο του πλαισίου και η φόρτιση γίνεται μέσω παροχής CCS Type 2 με ισχύ έως 200 kW, αν και η Scania δεν δίνει επίσημους χρόνους φόρτισης. Το νέο σύστημα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 40% σε μικτά δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων.
