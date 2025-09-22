Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Το όραμα της επόμενης BMW Z4
Το όραμα της επόμενης BMW Z4
Παρόλο που η BMW δεν έχει πάρει κάποια επίσημη απόφαση για το μέλλον της Z4 υπάρχουν αρκετοί που οραματίζονται την είσοδο της στην ηλεκτρική εποχή.
Με την τρέχουσα γενιά της Z4 (G29) να πλησιάζει στο τέλος της και χωρίς επίσημη ανακοίνωση από την BMW για διάδοχο, το ερώτημα για το μέλλον του εμβληματικού roadster παραμένει αναπάντητο. Την ίδια ώρα, ο ανταγωνισμός δεν μένει αδρανής. Η Audi έχει ήδη παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο-προάγγελο του TT, ενώ η Porsche ετοιμάζει αμιγώς ηλεκτρικές 718 Boxster και Cayman.
Η BMW από την πλευρά της τονίζει συχνά την ευελιξία της νέας αρχιτεκτονικής Neue Klasse, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για διαφορετικού μεγέθους και κατηγοριών μοντέλα. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας αμιγώς ηλεκτρικής Z4, η οποία θα μπορούσε να καλύψει το κενό στη γκάμα και να επαναφέρει στο προσκήνιο την roadster φιλοσοφία της μάρκας.
Ο σχεδιαστής Λούκα Σεραφίνι επιχείρησε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας τέτοιος διάδοχος, συνδυάζοντας στοιχεία από την επερχόμενη iX3 με τις κλασικές αναλογίες ενός διθέσιου roadster. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαμηλωμένο, μυώδες σύνολο με έντονα τονισμένους θόλους τροχών, μακρύ καπό και ένα καθαρό, λιτό αμάξωμα. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει μια λεπτή μάσκα δύο τμημάτων που δημιουργούν ένα φαρδύ, μαύρο «χαμόγελο».
Η ιδέα δεν περιορίζεται μόνο στη σχεδίαση. Το παράδειγμα του πρωτότυπου Vision Driving Experience που αποκάλυψε η BMW δείχνει πως η τεχνολογία της Neue Klasse μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και εξαιρετικά ισχυρές εκδόσεις με τρεις ή τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ που ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Επισήμως, η διάδοχος της Z4 παραμένει στον αέρα. Ωστόσο, οι σχεδιαστικές μελέτες και η δυναμική της Neue Klasse αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια εντυπωσιακή επιστροφή.
Η BMW από την πλευρά της τονίζει συχνά την ευελιξία της νέας αρχιτεκτονικής Neue Klasse, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για διαφορετικού μεγέθους και κατηγοριών μοντέλα. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας αμιγώς ηλεκτρικής Z4, η οποία θα μπορούσε να καλύψει το κενό στη γκάμα και να επαναφέρει στο προσκήνιο την roadster φιλοσοφία της μάρκας.
Ο σχεδιαστής Λούκα Σεραφίνι επιχείρησε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας τέτοιος διάδοχος, συνδυάζοντας στοιχεία από την επερχόμενη iX3 με τις κλασικές αναλογίες ενός διθέσιου roadster. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαμηλωμένο, μυώδες σύνολο με έντονα τονισμένους θόλους τροχών, μακρύ καπό και ένα καθαρό, λιτό αμάξωμα. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει μια λεπτή μάσκα δύο τμημάτων που δημιουργούν ένα φαρδύ, μαύρο «χαμόγελο».
Η ιδέα δεν περιορίζεται μόνο στη σχεδίαση. Το παράδειγμα του πρωτότυπου Vision Driving Experience που αποκάλυψε η BMW δείχνει πως η τεχνολογία της Neue Klasse μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και εξαιρετικά ισχυρές εκδόσεις με τρεις ή τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ που ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Επισήμως, η διάδοχος της Z4 παραμένει στον αέρα. Ωστόσο, οι σχεδιαστικές μελέτες και η δυναμική της Neue Klasse αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια εντυπωσιακή επιστροφή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα