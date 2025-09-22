Το όραμα της επόμενης BMW Z4

Με την τρέχουσα γενιά της Z4 (G29) να πλησιάζει στο τέλος της καιαπό την BMW για διάδοχο, το ερώτημα για τπαραμένει αναπάντητο. Την ίδια ώρα, ο ανταγωνισμός δεν μένει αδρανής. Η Audi έχει ήδη παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο-προάγγελο του TT, ενώ η Porsche ετοιμάζει αμιγώς ηλεκτρικές 718 Boxster και Cayman.Η BMW από την πλευρά της, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για διαφορετικού μεγέθους και κατηγοριών μοντέλα. Αυτό, η οποία θα μπορούσε να καλύψει το κενό στη γκάμα και να επαναφέρει στο προσκήνιο την roadster φιλοσοφία της μάρκας.επιχείρησε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας τέτοιος διάδοχος,με τις κλασικές αναλογίες ενός διθέσιου roadster. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαμηλωμένο, μυώδες σύνολο με έντονα τονισμένους θόλους τροχών, μακρύ καπό και ένα καθαρό, λιτό αμάξωμα. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει μια λεπτή μάσκα δύο τμημάτων που δημιουργούν ένα φαρδύ, μαύρο «χαμόγελο».Η ιδέα δεν περιορίζεται μόνο στη σχεδίαση. Το παράδειγμα τουπου αποκάλυψε η BMW δείχνει πως η τεχνολογία της Neue Klasse μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και εξαιρετικά ισχυρές εκδόσεις με τρεις ή τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και. Επισήμως, η διάδοχος της Z4 παραμένει στον αέρα. Ωστόσο, οι σχεδιαστικές μελέτες και η δυναμική της Neue Klasse αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια εντυπωσιακή επιστροφή.