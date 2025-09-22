Φόρος τιμής για το Honda NSX

Με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Italdesign αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα «tribute» στο Honda NSX, χρησιμοποιώντας μάλιστα το λογότυπο της πρώτης γενιάς του ιαπωνικού μοντέλου.



Αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες, η συνεργασία υπόσχεται πολλά, καθώς το στούντιο του Τζουτζάρο έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αυτοκινητοβιομηχανία, σχεδιάζοντας αυτοκίνητα όπως η Maserati Bora, το BMW Nazca C2 και πιο πρόσφατα το Nissan GT-R50, ένα project που από concept μετατράπηκε σε συλλεκτικό μοντέλο παραγωγής με τιμή 1,1 εκατ. δολάρια.



Το NSX, που έκανε ντεμπούτο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, θεωρείται ορόσημο, αποδεικνύοντας ότι ένα supercar μπορεί να είναι γρήγορο, όμορφο αλλά και αξιόπιστο για καθημερινή χρήση.



Η έμπνευση προήλθε από το πρωτότυπο HP-X του 1984, σχεδιασμένο από τον Pininfarina, με τον V6 κινητήρα του να προέρχεται από το μονοθέσιο της Honda. Αυτή η «υπογραφή» καθιστά το εγχείρημα της Italdesign ιδιαίτερα λεπτό, αφού καλείται να αναμετρηθεί με ένα όνομα και μια ιστορία που συνδέονται ήδη με έναν άλλο κορυφαίο ιταλικό οίκο σχεδίασης.



Οι λάτρεις των αυτοκινήτων υποδέχονται την κίνηση με ανάμεικτα συναισθήματα: από τη μια η προσμονή για μια νέα, μοντέρνα ματιά στο NSX, από την άλλη ο φόβος ότι η αναδημιουργία ενός εμβληματικού σχεδίου κινδυνεύει να μοιάσει σε «κάλυψη τατουάζ».



Παρά τις ανησυχίες, το μόνο βέβαιο είναι ότι η παρουσίαση θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς στον χώρο του design.