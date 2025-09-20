Με επιπλέον ισχύ ο μελλοντικός V8 της AMG

Μπορεί οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων να έχουν κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, ωστόσο κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν – τουλάχιστον όχι μέσα στα επόμενα χρόνια.





Κλείσιμο

για παράδειγμα και το τμήμαόχι μόνο δεν εγκαταλείπει τις παραδοσιακές συνταγές αλλά ανακοινώνει την περαιτέρω εξέλιξη των θερμικών κινητήρων της.Ο επικεφαλής της AMG,, τόνισε ότι η μάρκα συνεχίζει να κατασκευάζει 8κύλινδρους κινητήρες, όχι μόνο από παράδοση, αλλά και λόγω ξεκάθαρης ζήτησης των πελατών. Το νέο σύνολο που εξελίσσεται αυτή την περίοδο θα προσφέρει περισσότερη ισχύς από τον προκάτοχό του, ενώ θα καταναλώνει λιγότερο καύσιμο.Ο νέος V8 θα συνδυάζει ισχύ και αποδοτικότητα, αλλά θα μιλάει και στην καρδιά των οδηγών με έναν μοναδικό ήχο. Παράλληλα, ηεργάζεται για τη βελτίωση της απόκρισης του κινητήρα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι μεγάλου κυβισμού κινητήρες μπορούν να συμμορφωθούν με τις μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων χωρίς να θυσιάζουν την αίσθηση οδήγησης ενός