Με επιπλέον ισχύ ο μελλοντικός V8 της AMG

Η Mercedes-AMG επιβεβαιώνει πως εξελίσσει ένα πιο ισχυρό κινητήρα V8 που θα τον τοποθετήσει στα μελλοντικά της μοντέλα.

Μπορεί οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων να έχουν κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, ωστόσο κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν – τουλάχιστον όχι μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Mercedes για παράδειγμα και το τμήμα AMG όχι μόνο δεν εγκαταλείπει τις παραδοσιακές συνταγές αλλά ανακοινώνει την περαιτέρω εξέλιξη των θερμικών κινητήρων της.
Ο επικεφαλής της AMG, Μίκαελ Σίμπε, τόνισε ότι η μάρκα συνεχίζει να κατασκευάζει 8κύλινδρους κινητήρες, όχι μόνο από παράδοση, αλλά και λόγω ξεκάθαρης ζήτησης των πελατών. Το νέο σύνολο που εξελίσσεται αυτή την περίοδο θα προσφέρει περισσότερη ισχύς από τον προκάτοχό του, ενώ θα καταναλώνει λιγότερο καύσιμο.

Ο νέος V8 θα συνδυάζει ισχύ και αποδοτικότητα, αλλά θα μιλάει και στην καρδιά των οδηγών με έναν μοναδικό ήχο. Παράλληλα, η AMG εργάζεται για τη βελτίωση της απόκρισης του κινητήρα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι μεγάλου κυβισμού κινητήρες μπορούν να συμμορφωθούν με τις μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων χωρίς να θυσιάζουν την αίσθηση οδήγησης ενός V8.
Στη σημερινή τους μορφή οι V8 κινητήρες της AMG αποδίδουν ανάλογα με το μοντέλο από 585 ίππους έως και 800+ ίππους με υποβοήθηση υβριδικού συστήματος. Η επόμενη γενιά αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα νούμερα φτάνοντας ακόμα και τους 1.000 ίππους, ανταποκρινόμενη στα σχόλια των πελατών.

Το downsizing με τετρακύλινδρους κινητήρες φάνηκε ότι δεν έγινε αποδεκτή από τους φίλους της μάρκας, ενώ αντίθετα η υβριδική τεχνολογία και η τεχνική βελτιστοποίηση ενός V8 υπόσχονται την ισορροπία μεταξύ συναισθήματος και προδιαγραφών.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο επικεφαλής εξέλιξης AMG, Στέφεν Γιάστροου, αποκάλυψε και την σημαντικότερη καινοτομία που θα έχει ο νέος V8. Πρόκειται για τη χρήση Flat-Plane στροφαλοφόρου που αναμένεται να αλλάξει τον ήχο του κινητήρα κάνοντάς τον πιο αιχμηρό, ενώ αναμένεται να έχει μεγαλύτερη ισχύς και ταυτόχρονα μειωμένη κατανάλωση.

