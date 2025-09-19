Η Changan εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά

Η Changan, που έκανε το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), θα ξεκινήσει στην Γηραιά Ήπειρο με δύο ηλεκτρικά SUV, τα Deepal S05 και Deepal S07.





Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση ριζικού μετασχηματισμού λόγω της ηλεκτροκίνησης.Η στρατηγική της Changan στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων, επενδύσεις σε τοπικά κέντρα σχεδιασμού και ανάπτυξης και δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και after salesΣήμερα διαθέτει ήδησημεία σε οκτώ χώρες, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 σχεδιάζει την είσοδό της σε δέκα ακόμη αγορές, ανάμεσά τους και οικαι. Στηκαι τηδραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών, ενώ σε άλλες χώρες, όπωςκαι, η διανομή γίνεται μέσω ιδιωτών εισαγωγέων.Η γκάμα θα περιλαμβάνει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και plugin υβριδικά μοντέλα. Στην Έκθεση IAA Mobility, το, ένα CSUV, έκανε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ενώ το μεγαλύτεροέχει ήδη αποσπάσει βραβείο Red Dot Design Award και πέντε αστέρια στις δοκιμέςΟι τιμές τους στην Ευρώπη ανακοινώθηκαν στιςγια το S05 και στιςγια το S07, τοποθετώντας τα ανταγωνιστικά απέναντι σε ευρωπαϊκές και κορεατικές προτάσεις.