Η Changan εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά

Τα ηλεκτρικά Deepal S05 και Deepal S07 θα είναι τα πρώτα διαθέσιμα μοντέλα της κινεζικής εταιρείας.

Η Changan, που έκανε το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), θα ξεκινήσει στην Γηραιά Ήπειρο με δύο ηλεκτρικά SUV, τα Deepal S05 και Deepal S07.

Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση ριζικού μετασχηματισμού λόγω της ηλεκτροκίνησης.
Η στρατηγική της Changan στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων, επενδύσεις σε τοπικά κέντρα σχεδιασμού και ανάπτυξης και δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και after sales

Σήμερα διαθέτει ήδη 86 σημεία σε οκτώ χώρες, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 σχεδιάζει την είσοδό της σε δέκα ακόμη αγορές, ανάμεσά τους και οι Ιταλία και Ισπανία. Στη Γερμανία και τη Μεγ. Βρετανία δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών, ενώ σε άλλες χώρες, όπως Νορβηγία, Πορτογαλία, Δανία και Ελλάδα, η διανομή γίνεται μέσω ιδιωτών εισαγωγέων.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και plug-in υβριδικά μοντέλα. Στην Έκθεση IAA Mobility, το Deepal S05, ένα C-SUV, έκανε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ενώ το μεγαλύτερο Deepal S07 έχει ήδη αποσπάσει βραβείο Red Dot Design Award και πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP.

Οι τιμές τους στην Ευρώπη ανακοινώθηκαν στις 39.000 ευρώ για το S05 και στις 45.000 ευρώ για το S07, τοποθετώντας τα ανταγωνιστικά απέναντι σε ευρωπαϊκές και κορεατικές προτάσεις.
Η Changan έχει ήδη προγραμματίσει να λανσάρει οκτώ επιπλέον μοντέλα μέχρι το 2027, επιδιώκοντας να αποκτήσει ευρύ χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, η μάρκα θα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Βασιλάκη, με την εμπορική της δραστηριότητα να ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου. Το πρώτο showroom θα λειτουργήσει στη Λεωφόρο Κηφισίας 299 στο Χαλάνδρι, ενώ έως το τέλος του έτους θα έχουν δημιουργηθεί συνολικά έξι σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα.

