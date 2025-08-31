Το Leapmotor C10 και τετρακίνητο

Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του Leapmotor C10 AWD θα γίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Ζυρίχης τον προσεχή Οκτώβριο, αποτελώντας την τεχνολογική βιτρίνα της start-up κινεζικής μάρκας.



Το τετρακίνητο C10 θα διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 81,9 kWh και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 585 ίππων, κάτι που θα του επιτρέπει να ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα.



υπόσχεται άμεση προσαρμογή και κορυφαία πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες ώστε να δημιουργεί συναρπαστική και ασφαλή οδηγική εμπειρία, ακόμα και στους πλέον ολισθηρούς δρόμους.Ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα που λειτουργεί υπό τάσηΠρόκειται για την πλέον προηγμένη αρχιτεκτονική που υπάρχει και παράλληλα για ένα στοιχείο που σε συνδυασμό με την άριστη διαχείριση της ενέργειας επιτρέπει στην αυτονομία του C10 AWD να μην επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να αποδίδει υψηλή ισχύ ακόμα και όταν η μπαταρία έχει χαμηλό απόθεμα ενέργειας.Η μπαταρία του κορυφαίου C10 της γκάμας είναι τεχνολογίαςκαι υποστηρίζει πολύ γρήγορη φόρτιση.