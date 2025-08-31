Το Leapmotor C10 και τετρακίνητο
Το Leapmotor C10 και τετρακίνητο

Το SUV μοντέλο της Leapmotor θα διατίθεται στο μέλλον και ως τετρακίνητο.

Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του Leapmotor C10 AWD θα γίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Ζυρίχης τον προσεχή Οκτώβριο, αποτελώντας την τεχνολογική βιτρίνα της start-up κινεζικής μάρκας.

Το τετρακίνητο C10 θα διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 81,9 kWh και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 585 ίππων, κάτι που θα του επιτρέπει να ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση υπόσχεται άμεση προσαρμογή και κορυφαία πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες ώστε να δημιουργεί συναρπαστική και ασφαλή οδηγική εμπειρία, ακόμα και στους πλέον ολισθηρούς δρόμους.

Ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα που λειτουργεί υπό τάση 800V.

Πρόκειται για την πλέον προηγμένη αρχιτεκτονική που υπάρχει και παράλληλα για ένα στοιχείο που σε συνδυασμό με την άριστη διαχείριση της ενέργειας επιτρέπει στην αυτονομία του C10 AWD να μην επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να αποδίδει υψηλή ισχύ ακόμα και όταν η μπαταρία έχει χαμηλό απόθεμα ενέργειας.

Η μπαταρία του κορυφαίου C10 της γκάμας είναι τεχνολογίας LFP και υποστηρίζει πολύ γρήγορη φόρτιση.
Είναι ενδεικτικό ότι για να φτάσει από το 30% έως το 80% της ενεργειακής στάθμης της χρειάζονται μόλις 22 λεπτά, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες δεν απαιτείται προθέρμανσή της -άρα και σπατάλη ενέργειας- για να παραμένει αποδοτική η φόρτιση.

