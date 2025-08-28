Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Μια Ferrari F40 σε λάθος χρώμα...
Η θρυλική F40 εμφανίζεται σε μια απρόσμενη απόχρωση και διχάζει τους πάντα φανατικούς φίλους της μάρκας.
Γεννημένη στα τέλη των ’80s, με σχεδίαση που κόβει την ανάσα και έναν V8 με διπλό τούρμπο να ουρλιάζει πίσω από τον οδηγό, η F40 έγινε το απόλυτο supercar της εποχής της – και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να συγκλονίζει.
Τι γίνεται όταν το πιο αναγνωρίσιμο κόκκινο της Ferrari δίνει τη θέση του σε ένα Verde Fortunato, ένα έντονο ιταλικό «τυχερό πράσινο»; Στα social media, η εικόνα της συγκεκριμένης F40 προκάλεσε ακαριαία έκρηξη σχολίων: για κάποιους πρόκειται για βλασφημία, για άλλους για την πιο τολμηρή εκδοχή ενός κλασικού.
Η F40 κατασκευάστηκε σε λίγο περισσότερα από 1.300 κομμάτια μεταξύ 1987 και 1996 και σήμερα κοστολογείται στα 2 με 3 εκατομμύρια δολάρια. Ένα αυτοκίνητο που ορίζεται από την αγνότητα: χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα, χωρίς συμβιβασμούς. Γι’ αυτό και η παραδοσιακή Ferrari κοινότητα δυσκολεύεται να δεχτεί την ιδέα πως ένα τέτοιο θρύλος μπορεί να φορέσει κάτι διαφορετικό από το Rosso Corsa.
Πάντως, η πράσινη F40 έχει κάτι μοναδικό. Θυμίζει λίγο τη βρετανική σχολή με το Racing Green, προσθέτοντας έναν αέρα «τζέντλεμαν» στο πιο ωμό supercar των ’80s. Μπορεί να μην είναι το χρώμα που όρισε την ιστορία της, αλλά σίγουρα είναι μια επιλογή που κάνει τα βλέμματα να κολλάνε.
Ωστόσο, η F40 παραμένει αυτό που ήταν πάντα: 471 ίπποι, 2.9 λίτρα twin-turbo, 0-100 σε 4,1’’ και τελική στα 324 χλμ/ώρα. Ένα αυτοκίνητο που γράφτηκε στην ιστορία όχι για την απόχρωση του αμαξώματος, αλλά για το πώς σε κάνει να νιώθεις όταν στρίβεις το κλειδί και ακούς τον V8 να ξυπνά. Και ναι, ακόμα κι αν είναι πράσινη, εξακολουθεί να είναι μια Ferrari F40.
