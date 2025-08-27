Ευρύτερη συνεργασία Ομίλου Volkswagen και Xpeng

Το 2023 ο Όμιλος Volkswagen απέκτησε μερίδιο 4,99% της Xpeng με σκοπό τη σύμπραξή τους για την από κοινού δημιουργία νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων για την κινεζική αγορά.









Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι οι δύο εταιρείες ενισχύουν τη συνεργασία τους για την παραγωγή καινούργιων οχημάτων που θα διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης, επίσης για την αγορά της ασιατικής χώραςΓια τον λόγο αυτό υιοθετήθηκε η αρχιτεκτονική «», που έχει εξελιχθεί από την Xpeng μαζί με τη Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) και την Cariad, την θυγατρική των Γερμανών που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικούΗ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική θεωρείται καίριος παράγοντας για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς οχημάτων που θα βασίζονται σημαντικά στο υπάρχον σε αυτά λογισμικό (), τα οποία ζητούν όλο και περισσότερο οι Κινέζοι καταναλωτές.Το σύστημα βασίζεται σε τρεις ισχυρούς υπολογιστές που ελέγχουν ομάδες ηλεκτρονικών λειτουργιών, μειώνοντας τον αριθμό μονάδων ελέγχου κατά 30%.Το αποτέλεσμα είναι μικρότερο κόστος, λιγότερη πολυπλοκότητα, ταχύτερες αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω απομακρυσμένης διαδικασίας (over the air) και σημαντική μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων μοντέλων.