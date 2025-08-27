Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ευρύτερη συνεργασία Ομίλου Volkswagen και Xpeng
Ευρύτερη συνεργασία Ομίλου Volkswagen και Xpeng
Ο Όμιλος Volkswagen και η Xpeng επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην Κίνα για την παραγωγή μοντέλων και με θερμικό κινητήρα
Το 2023 ο Όμιλος Volkswagen απέκτησε μερίδιο 4,99% της Xpeng με σκοπό τη σύμπραξή τους για την από κοινού δημιουργία νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων για την κινεζική αγορά.
Για τον λόγο αυτό υιοθετήθηκε η αρχιτεκτονική «China Electronic Architecture», που έχει εξελιχθεί από την Xpeng μαζί με τη Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) και την Cariad, την θυγατρική των Γερμανών που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού.
Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική θεωρείται καίριος παράγοντας για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς οχημάτων που θα βασίζονται σημαντικά στο υπάρχον σε αυτά λογισμικό (software-defined cars), τα οποία ζητούν όλο και περισσότερο οι Κινέζοι καταναλωτές.
Το σύστημα βασίζεται σε τρεις ισχυρούς υπολογιστές που ελέγχουν ομάδες ηλεκτρονικών λειτουργιών, μειώνοντας τον αριθμό μονάδων ελέγχου κατά 30%.
Το αποτέλεσμα είναι μικρότερο κόστος, λιγότερη πολυπλοκότητα, ταχύτερες αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω απομακρυσμένης διαδικασίας (over the air) και σημαντική μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων μοντέλων.
Μέχρι πρότινος ο Όμιλος Volkswagen ανακοίνωνε ότι η νέα αρχιτεκτονική θα εφαρμοζόταν σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που θα αναπτυχθούν στην Κίνα, με το πρώτο από αυτά να λανσάρεται εκεί εντός του 2026.
Ωστόσο, η νέα συμφωνία επεκτείνει την εφαρμογή της και στα καινούργια μοντέλα με θερμικό κινητήρα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων της Volkswagen στην ασιατική χώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2025 πούλησε εκεί 1,3 εκατομμύρια οχήματα, εκ των οποίων μόλις το 4,5% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (59.351 μονάδες).
Τα Passat και Sagitar ήταν τα πιο δημοφιλή παραμένουν τα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα της εταιρείας.
Ο Ραλφ Μπράντστετερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group China, δήλωσε σχετικά: «Με την εφαρμογή της China Electronic Architecture και στο χαρτοφυλάκιο των μοντέλων μας με θερμικό κινητήρα, ενισχύουμε την τεχνολογική πρωτοπορία μας και τον ηγετικό ρόλο μας στον τομέα των συμβατικών συστημάτων κίνησης».
Επίσης, τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος της εταιρείας στην Κίνα και ότι έχει αρχίσει να αναδιοργανώνει τις δραστηριότητές της στη χώρα και θα κλείσει το εργοστάσιό της που έχει στη Ναντζίνγκ.
Με τη σειρά του, ο Τσαρλς Τζανγκ, o επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικών της Xpeng, δήλωσε σχετικά: «Αυτό αποτελεί σημαντική διεύρυνση της συνεργασίας μας με τον εταίρο μας. Πιστεύω ότι η Volkswagen είναι πιθανώς η μοναδική παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που διαθέτει μια ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής/ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής για όλα τα συστήματα κίνησης», κατέληξε.
Ωστόσο, η νέα συμφωνία επεκτείνει την εφαρμογή της και στα καινούργια μοντέλα με θερμικό κινητήρα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων της Volkswagen στην ασιατική χώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2025 πούλησε εκεί 1,3 εκατομμύρια οχήματα, εκ των οποίων μόλις το 4,5% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (59.351 μονάδες).
Τα Passat και Sagitar ήταν τα πιο δημοφιλή παραμένουν τα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα της εταιρείας.
Ο Ραλφ Μπράντστετερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group China, δήλωσε σχετικά: «Με την εφαρμογή της China Electronic Architecture και στο χαρτοφυλάκιο των μοντέλων μας με θερμικό κινητήρα, ενισχύουμε την τεχνολογική πρωτοπορία μας και τον ηγετικό ρόλο μας στον τομέα των συμβατικών συστημάτων κίνησης».
Επίσης, τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος της εταιρείας στην Κίνα και ότι έχει αρχίσει να αναδιοργανώνει τις δραστηριότητές της στη χώρα και θα κλείσει το εργοστάσιό της που έχει στη Ναντζίνγκ.
Με τη σειρά του, ο Τσαρλς Τζανγκ, o επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικών της Xpeng, δήλωσε σχετικά: «Αυτό αποτελεί σημαντική διεύρυνση της συνεργασίας μας με τον εταίρο μας. Πιστεύω ότι η Volkswagen είναι πιθανώς η μοναδική παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που διαθέτει μια ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής/ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής για όλα τα συστήματα κίνησης», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα