Το Hyundai Kona είναι το ελληνικό «CAR OF THE YEAR 2024»

Η πρώτη γενιά του Hyundai Kona αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη και η διάδοχός της φαίνεται πως θα συνεχίσει αυτήν την πορεία. Και αυτό γιατί δεν έχει μόνο αναβαθμιστεί οπτικάακολουθώντας σε κάποιο βαθμό και την αισθητική των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας αλλά και γιατί έχει μια πλήρη γκάμα.

Η οποία περιλαμβάνει συμβατικές εκδόσεις βενζίνης με και χωρίς ήπια υβριδική υποβοήθηση, μια πλήρως υβριδική έκδοση, καθώς και δύο ηλεκτρικές με μπαταρίες 48 και 65 kWh, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες και όλες τις απαιτήσεις.

Όλα αυτά έδωσαν στο Hyundai Kona, που έχει μεγαλώσει και από πλευράς διαστάσεων και χώρων, μιας και τοποθετείται πλέον μεταξύ των κατηγοριών B και C, ένα ισχυρό προβάδισμα και τελικά την πρώτη θέση, αναδεικνύοντάς το ως το ελληνικό «CAR OF THE YEAR 2024».







Τα καινούργια αυτοκίνητα (όχι ανανεωμένα ή νέες εκδόσεις) που ήταν φέτος υποψήφια στο ελληνικό «CAR OF THE YEAR» και λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το 2023 (και λίγο μετά) ήταν συνολικά 21.

Όλα, έχουν δοκιμαστεί από τους συντάκτες του Νο1 αυτοκινητικού ΜΜΕ της χώρας μας, του newsauto και του πρώτου σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα περιοδικού αυτοκινήτου CAR, που είναι και οι εκλέκτορες.

Οι εκλέκτορες επέλεξαν αρχικά τα 10 μοντέλα που διεκδίκησαν τον τίτλο ενώ στη συνέχεια κατένειμαν σε αυτά συνολικά 80 ψήφουςπου είχε ο καθένας στη διαθεσή του.

Η τελική βαθμολογία του «CAR OF THE YEAR 2024» είναι η ακόλουθη:

HYUNDAI KONA 128

JEEP AVENGER 100

MG4 95

RENAULT AUSTRAL 87

MERCEDES-BENZ E-CLASS 87

BMW 5/i5 82

PEUGEOT 408 80

DACIA SPRING 78

MG ZS 75

CITROËN C4 X 68

Οι εκλέκτορες ψήφισαν ως εξής:

Γιώργος Ανανίδας

BMW 5/i5: 5

Citroën C4 X: 8

Dacia Spring: 5

Hyundai Kona: 15

Jeep Avenger: 8

Mercedes E-Class: 8

MG ZS: 6

MG4: 8

Peugeot 408: 8

Renault Austral: 9

Κωνσταντίνος Ζωγλοπίτης

BMW 5/i5: 7

Citroën C4 X: 7

Dacia Spring: 8

Hyundai Kona: 10

Jeep Avenger: 8

Mercedes-Benz E-Class: 8

MG ZS: 7

MG4: 8

Peugeot 408: 8

Renault Austral: 9

Κώστας Λημναίος

BMW 5/i5: 8

Citroën C4 X: 5

Dacia Spring: 10

Hyundai Kona: 15

Jeep Avenger: 8

Mercedes E-Class: 8

MG ZS: 7

MG4: 8

Peugeot 408: 6

Renault Austral: 5

Νίκος Μαρινόπουλος

BMW 5/i5: 7

Citroën C4 X: 6

Dacia Spring: 8

Hyundai Kona: 11

Jeep Avenger: 10

Mercedes E-Class: 7

MG ZS: 6

MG4: 9

Peugeot 408: 7

Renault Austral: 9

Ντίνος Παπαγιαννόπουλος

BMW 5/i5: 7

Citroën C4 X: 5

Dacia Spring: 7

Hyundai Kona: 13

Jeep Avenger: 11

Mercedes E-Class: 9

MG ZS: 6

MG4: 9

Peugeot 408: 6

Renault Austral: 7

Βασίλης Σαρημπαλίδης