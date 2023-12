Ανανέωση για το Citroen e-Berlingo

Η επιβατική έκδοση του e-Berlingo ήταν πάντα ένα από τα πιο πρακτικά και ευρύχωρα μοντέλα της Citroen, ενώ 5 χρόνια μετά την παρουσίαση της δεύτερης γενιάς, δέχεται την απαραίτητη ανανέωση.



Εξωτερικά, το ανανεωμένο e-Berlingο διαθέτει νέα φωτιστικά σώματα και το νέο έμβλημα της γαλλικής εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και με τον εμπρός προφυλακτήρα, ο οποίος είναι περισσότερο ογκώδης και σε ένα ενιαίο τμήμα με τη μάσκα.



Στην εξοπλιστική έκδοση Advanced Comfort XTR υπάρχει ασημένιας απόχρωσης προστατευτικό πλαστικό στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, το οποίο συνδυάζεται με τα μαύρα και κόκκινα στοιχεία, τα οποία κάνουν το αυτοκίνητο να δείχνει πιο δυναμικό.



Το αμάξωμα του επανασχεδιασμένου e-Berlingo διατίθεται σε πέντε νέους χρωματισμούς, ενώ διατίθεται και με νέας σχεδίασης τροχούς, 16 ιντσών και 17 ιντσών.



Στο πίσω μέρος, τα νέα στοιχεία αφορούν στη διαμόρφωση του προφυλακτήρα, στα νέα LED φώτα και στην επαναδιαμόρφωση της πέμπτης πόρτας και του εκεί κρυστάλλου.



Το τελευταίο μπορεί να ανοίξει χωριστά από το μεταλλικό τμήμα της, κάνοντας πιο πρακτική την πρόσβαση προς την εταζέρα ή και προς τον χώρο αποσκευών που τώρα έχει χωρητικότητα 775-4.000 λίτρα.



Στο εσωτερικό, το ανανεωμένο e-Berlingo διαθέτει καινούργιο ταμπλό, το οποίο μοιάζει να είναι διαμορφωμένο σε δύο επίπεδα. Το «πολυγωνικό» τιμόνι του και οι έγχρωμες οθόνες στο πίνακα οργάνων και στο κέντρο του είναι τα βασικά στοιχεία του.



Η κεντρική οθόνη αφής είναι 10 ιντσών, ενώ στις καλύτερα εξοπλισμένες εκδόσεις του μοντέλου είναι ίδιας διάστασης και η αντίστοιχη στον πίνακα οργάνων. Επίσης, εμπρός από τον συνοδηγό, στο πάνω μέρος του ταμπλό έχει διαμορφωθεί ένα επιπλέον ντουλαπάκι.



Στη βάση του υπάρχει η επιφάνεια στη οποία βρίσκονται το κουμπί εκκίνησης, ο επιλογέας και δύο θύρες USB. Επίσης, υπάρχουν τα νέα καθίσματα «Advanced Comfort Seats» που έχει δημιουργήσει η Citroen.



Σύμφωνα με την εταιρεία, στο εσωτερικό του επανασχεδιασμένου e-Berlingo υπάρχουν συνολικά 27 θήκες για μικροαντικείμενα συνολικής χωρητικότητας 186 λίτρων.



Στο επανασχεδιασμένο e-Berlingo, εκτός από τον αισθητικό τομέα, έχει αναβαθμιστεί και το επίπεδο εξοπλισμού του. Έτσι, αναλόγως της έκδοσης πλέον περιλαμβάνονται το σύστημα infotainment My Citroen Play, το My Citroen Drive Plus, όπως και η επιφάνεια για την ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου.



Πέραν αυτών, αναβαθμισμένο είναι το επίπεδο εξοπλισμού και σε ό,τι αφορά στα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Συνολικά, περιλαμβάνονται 18 συστήματα τα οποία φροντίζουν για την άνεση και την ασφάλεια επιβατών και λοιπών χρηστών του δρόμου.



Επίσης, πλέον είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή «e-ROUTES» μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στη διαδρομή που πρόκειται να διανύσει και να οργανώνει καλύτερα το ταξίδι του και τις πιθανές εναλλακτικές διαδρομές.



Το επανασχεδιασμένο e-Berlingo έχει αυξημένη αυτονομία σε σχέση με πριν χάρη στην τοποθέτηση νέων μπαταριών τύπου φωσφορικού σιδήρου λιθίου ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh.



Σύμφωνα με τη Citroen η τυποποιημένη αυτονομία του φτάνει τα 320 χλμ., δηλαδή είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με πριν. Πέραν των καινούργιων μπαταριών, η βελτίωση οφείλεται και στην καλύτερη διαχείριση της ενέργειας αλλά και στο αποτελεσματικότερο σύστημα ανάκτησης της ενέργειας.



Το e-Berlingo έχει ενσωματωμένο φορτιστή 7,4 kW, ενώ μπορεί να δεχτεί και 11 kW προαιρετικά. Όπως ανακοινώνει η γαλλική εταιρεία, με τον πρώτο οι μπαταρίες του φορτίζουν πλήρως σε επτάμισι ώρες και με τον δεύτερο σε πέντε ώρες, αντίστοιχα.



Σε δημόσιο ταχυφορτιστή 100 kW αυτές δύναται να φορτίσουν σε μισή ώρα από το 0-80% της συνολικής ενεργειακής χωρητικότητάς τους.



Τέλος, η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα του φτάνει τους 136 ίππους, ενώ στον προαιρετικό εξοπλισμό του ανανεωμένου e-Berlingo περιλαμβάνεται και αντλία θερμότητας για την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του οχήματος, όταν χρειαστεί.