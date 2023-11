H Lexus αγαπάει την μαγειρική

Στην Έκθεση SEMA, η Lexus παρουσίασε τρία ειδικά διαμορφωμένα και εξεζητημένα SUV, με σημαντικότερο το LX 600 Premium Lexus Associated Accessory Product (AAP) Build, το οποίο είναι ένα off-road μοντέλο με πολλά υπέροχα αξεσουάρ.



Σίγουρα το Lexus LX 600 Premium είναι για πολύ ιδιαίτερα γούστα. Διαθέτει ένα περιτύλιγμα σώματος Aquamarine που αλλάζει χρώμα και παραπέμπει στο πώς το νερό μπορεί να αλλάξει αποχρώσεις, ανάλογα με το πώς το φως χτυπά στην επιφάνεια.



Υπάρχει επίσης μία γκρι ματ μάσκα και αντίστοιχα μαύρη επένδυση χρωμίου για τα παράθυρα και τον προφυλακτήρα.



Το LX 600 χρησιμοποιεί ελαστικά Toyo Open Country A/T 33 ιντσών και ζάντες 18 ιντσών. Μια τέντα εκτείνεται από τη μία πλευρά και ο κοτσαδόρος του τρέιλερ κρατά μια κουζίνα καμπίνας Yakima EXO OpenRange Deluxe, που εκτείνεται για να γίνει εστία, ψυγείο και νεροχύτης.



Επίσης, ένα Lexus GX 550 είναι βαμμένο με ένα δίχρωμο συνδυασμό γήινου καφέ και μαύρου, ενώ δεν λείπουν οι ζάντες 18 ιντσών και τα ελαστικά Toyo Open Country A/T 33 ιντσών. Μια σχάρα οροφής με σκάλα χωράει ένα ζευγάρι θήκες φορτίου και σανίδες ανάκτησης, ενώ πίσω υπάρχουν δοχεία υγρών και ένα φτυάρι. Η Lexus διατηρεί τον twin-turbo V6 3,4 λίτρων που αποδίδει 349 ίππους.



Η ιαπωνική εταιρεία εκθέτει επίσης, ένα GX 460 Premium AAP Build προηγούμενης γενιάς σε ένα εντυπωσιακό ματ κίτρινο σαφράν χρωματισμό. Αυτό το SUV διαθέτει ελαστικά Open Country A/T 34 ιντσών, ενώ δεν λείπουν οι ολισθητήρες βράχου και η εμπρός πλάκα ολίσθησης.



Για να απολαύσουν το τοπίο οι επιβάτες, υπάρχει μια διπλή αιώρα 3 μέτρων και μια βάση στήριξης. Ένα αδιάβροχο ψυγείο/καταψύκτη 63 λίτρων χωράει στον πίσω χώρο αποσκευών και διαθέτει βάση για να το διατηρεί ασφαλές. Τέλος, μέρος του επιπλέον εξοπλισμού αποτελούν ένας φορητός αεροσυμπιεστής 12V και ένα κιτ ανάκτησης.