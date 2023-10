Μία Mercedes-AMG One σε σμίκρυνση

Η Mercedes-AMG One, το supercar μοντέλο της γερμανικής εταιρείας περικλείει όλη την αγωνιστική τεχνογνωσία του κατασκευαστή, καθώς διαθέτει συστήματα που ξεπερνούν κάθε λογική, ενώ οι 1.036 ίπποι το κάνουν πραγματικό φόβητρο για τους ανταγωνιστές.



Η Mercedes-AMG One ακόμα και στο υπό κλίμακα μοντέλο που σχεδίασε η εταιρεία CaDA, είναι εξοπλισμένο με απίστευτες λεπτομέρειες και τεχνολογία αιχμής. Το αυτοκίνητο είναι σε διάσταση 1:8 και χρειάστηκε 3.295 κομμάτια για να ολοκληρωθεί. Μερικά από τα συστήματα που διαθέτει πραγματικά είναι εντυπωσιακά ακολουθώντας πιστά το αυθεντικό μοντέλο.



Ξεκινώντας από το εξωτερικό, το αυτοκίνητο περιλαμβάνει την ίδια πτέρυγα στο πίσω μέρος, τους τροχούς των 10 ακτινών και τα ελαστικά της Michelin. Επιπλέον, οι προβολείς είναι λειτουργικοί LED, οι πόρτες ανοίγουν προς τα επάνω, ενώ ακόμα και ο αεραγωγός στην οροφή καταλήγει κανονικά στο σημείο που βρίσκεται το μοτέρ.



Η CaDA έχει αντιγράψει πλήρως τον 6κύλινδρο κινητήρα ο οποίος με τη βοήθεια δύο μικρών ηλεκτρικών μοτέρ δίνει κίνηση στους τροχούς. Παράλληλα, οι αναρτήσεις είναι ανεξάρτητες σε κάθε τροχό και πλήρως λειτουργικές, ενώ τα ηλεκτρικά μοτέρ προσομοιώνουν και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας KERS.



Η Mercedes-AMG One μπορεί να κινηθεί μέσω χειριστηρίου και ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα του οχήματος και τα φώτα. Η CaDA ανακοινώνει ότι η τιμή της συγκεκριμένης Mercedes-AMG One είναι 292 δολάρια.