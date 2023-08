Η δεκαετία του 1920 αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη εποχή στην οποία οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ασχολήθηκαν σοβαρά με τους αγώνες, σχεδιάζοντας τα αντίστοιχα μοντέλα που συμμετείχαν τόσο σε ευρωπαϊκά, όσο και σε αμερικάνικα πρωταθλήματα.



Μία από τις παραπάνω εταιρείες ήταν και η Bentley που το 1929 αποφάσισε να τροποποιήσει την 4½ Litre σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που ονομάστηκε Blower. Ένα μοντέλο που γνώρισε σημαντικές επιτυχίες και οδηγήθηκε από μεγάλα ονόματα της εποχής από το 1929 μέχρι το 1931.



Η Little Car Company που ειδικεύεται στα μοντέλα κλίμακας τα οποία μπορούν νόμιμα να οδηγηθούν, αποφάσισε να ασχοληθεί με την Bentley Blower. Το μοντέλο είναι πιστό αντίγραφο του Team Car No2 και είναι σε διάσταση 85% σε σχέση με το αυθεντικό.



Το Blower της Little Car είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 15 kW και είναι σε θέση να αναπτύξει τελική ταχύτητα 70 χλμ./ώρα. Αντίστοιχα, η μπαταρία δίνει τη δυνατότητα αυτονομίας έως και 104 χιλιομέτρων. Παρά τις μικρότερες διαστάσεις η Little Car έχει φροντίσει να εξοπλίσει το αυτοκίνητο με ποιοτικές αναρτήσεις και φρένα της Brembo για βελτιωμένη οδηγική συμπεριφορά.



Η Blower Junior της Little Car Company θα κατασκευαστεί σε μόλις 99 μονάδες και οι πρώτες εκδόσεις θα είναι βαμμένες στο εμβληματικό πράσινο χρώμα της βρετανικής φίρμας.