Επετειακές Toyota GR Supra και GR 86

H Supra ΜΚ4 και η Corolla ΑΕ86 είναικαι έχουν λατρευτεί από τους petrolheads σε όλο τον κόσμο. Για να τιμήσει αυτά τα δύο μοντέλα η Toyota δημιούργησετων σύγχρονων GR Supra και GR 86 οι οποίες είναι εμπνευσμένες από τον χαρακτήρα των προγόνων τους.θα κατασκευαστεί σεαπό τα οποία τα μισά σε πορτοκαλί απόχρωση Mikan και άλλα μισά σε λευκό Absolute Zero. Παρόλο που η εταιρεία δεν το παραδέχεται επίσημα οι σχεδιαστές πιθανότατα είναι επηρεασμένοι από, από το The Fast And The Furious. Οι τυχεροί πελάτες της Toyota, μπορούν να επιλέξουν το GR Supra είτε με το αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, είτε με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Ο υπερτροφοδοτούμενος εξακύλινδρος κινητήρας 3,0 λίτρων, εξακολουθεί να είναι κομμένος και ραμμένος για ένα τέτοιο αυτοκίνητο,Το δεύτερο επετειακό μοντέλο είναι η GR86 Trueno η οποία γυρίζει πίσω στο 1984 με μια ασπρόμαυρη, δίχρωμη εμφάνιση που τιμά την Corolla Sprinter Trueno AE86.Έρχεται με νέες ζάντες 18 ιντσών,και ένα μαύρο ματ πακέτο γραφικών στα πάνελ των θυρών, για να ταιριάζει με το μαύρο ματ καπό του. Εφοδιάζεται με το ίδιο κινητήριο σύνολο, αλλά σε αντίθεση με το Supra, το GR86 όντως λαμβάνει κάποιες βελτιώσεις απόδοσης.Τοκάνει το ντεμπούτο του για το 2024 στην κορυφή της Trueno Edition και προσθέτει αναβαθμισμένα αμορτισέρ Sachs και φρένα Brembo.Το Performance Pack είναι στάνταρ στην έκδοση Trueno, αλλά οι κάτοχοι μοντέλων GR86 του 2022 και του 2023 μπορούν επίσης να τοποθετήσουν εκ των υστέρων την επιλογή στα αυτοκίνητά τους. Όπως και η GR Supra, η GR86 Truenoκαι θα λανσαριστεί μέσα στον επόμενο χειμώνα.