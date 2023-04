Το Hyundai Ioniq 6 νικητής στα World Car Awards

Τα World Car Awards που ανακοινώθηκαν στο παρασκήνιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, ανέδειξαν μεγάλο νικητή το Hyundai Ioniq 6, το οποίο διακρίθηκε για τη μοναδική αεροδυναμική του σχεδίαση και την εξαιρετική αμιγώς ηλεκτροκίνητη γκάμα του.



Μια κριτική επιτροπή 100 δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 32 χώρες επέλεξε το Ioniq 6 μεταξύ των τριών πρώτων φιναλίστ, που λανσαρίστηκαν το 2022. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη τριπλή διάκριση της Hyundai στα World Car Awards. Πέρυσι, η κριτική επιτροπή ανακήρυξε το Ioniq 5 νικητή στις ίδιες κατηγορίες.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που λαμβάνουμε αυτή τη εξαιρετική διάκριση δύο συνεχόμενα χρόνια, η οποία αναγνωρίζει τις αδιάκοπες προσπάθειες όλων στην Hyundai Motor Company να φέρουν στην αγορά ηλεκτρικά ηλεκτρικά όπως το Ioniq 6» δήλωσε ο Jaehoon Chang, Πρόεδρος και CEO της Hyundai Motor Company.



Με τη σειρά του ο υπεύθυνος σχεδιασμού SangYup Lee ανέφερε: «Θέλουμε πάντα να συνδεόμαστε με τους πελάτες σε συναισθηματικό επίπεδο και με τη σχεδίαση του Ioniq 6 έχουμε δημιουργήσει πραγματικά ένα μοναδικό όχημα στο είδος του. Το τολμηρό στυλ streamliner συνδυάζει την έντονη συναισθηματική έλξη με την αεροδυναμική απόδοση για να προσφέρει εξαιρετική αυτονομία».



Το Ioniq 6 είναι το δεύτερο μοντέλο της αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα μάρκας της Hyundai, Ioniq. Εκμεταλλεύεται πλήρως την προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική της Electric-Global Modular Platform (E-GMP) για να προσφέρει δυνατότητες εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 800 V για φόρτιση 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά και εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό.



Με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,21, το Ioniq 6 είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά και ενεργειακά αποδοτικά ηλεκτρικά (EV) οχήματα της αγοράς. Η αυτονομία με μία μόνο φόρτιση είναι 614 χλμ, ενώ η κατανάλωση ενέργειας είναι μόλις 13,9 kWh/100 χλμ.



Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του Ioniq 6 περιλαμβάνεται η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), συστήματα υποβοήθησης οδηγού και προηγμένη συνδεσιμότητα με ενημερώσεις λογισμικού over-the-air (OTA) που προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία στο αυτοκίνητο. Το ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό εκμεταλλεύεται πλήρως το μακρύ μεταξόνιο των 2.950 χιλιοστών για να παρέχει μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως Dual Color Ambient Lighting, Speed Sync Lighting, EV Performance Tune-up και Electric Active Sound Design (e-ASD) βελτιώνοντας την εμπειρία ηλεκτροκίνησης.



Επιπλέον, το Ioniq 6 κέρδισε σημαντικά βραβεία τους τελευταίους μήνες καθώς ανακηρύχθηκε «Saloon of the Year» στα βραβεία GQ Car Awards 2023 και «New Car of the Year» που διοργανώθηκε από το Le Guide de l’auto. Επιπλέον, πέτυχε βαθμολογία ασφάλειας πέντε αστέρων και «Best in Class» στην κατηγορία «Large Family Car» από το Euro NCAP.



Η φετινή νίκη της μάρκας Ioniq θα συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών της Hyundai Motor να επιταχύνει τη στρατηγική ηλεκτροκίνησης και να γίνει ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.



Η Hyundai Motor σχεδιάζει να παρουσιάσει 17 νέα μοντέλα BEV έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων της πολυτελούς μάρκας Genesis, και στοχεύει να αυξήσει τις ετήσιες παγκόσμιες πωλήσεις BEV σε 1,87 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030.