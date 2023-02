Βραβεύσεων συνέχεια για το Kia Sportage

Η κριτική επιτροπή του What Car? βράβευσε το

, «Καλύτερο Οικογενειακό SUV», επισημαίνοντας μια σειρά χαρακτηριστικών που το κάνουν να ξεχωρίζει σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.Διαθέσιμο με ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των ήπιων υβριδικών (MHEV), των υβριδικών ηλεκτρικών (HEV) και των plug-in υβριδικών (PHEV), το Sportage έγινε πολύ γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή SUV σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά 136.293 Sportage πουλήθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 σε όλη την περιοχή.Το επερχόμενο Kia EV9 κέρδισε επίσης μια νίκη στην κατηγορία, εξασφαλίζοντας την «Επιλογή των Αναγνωστών» του What Car?. Το τρόπαιο ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του What Car; οι οποίοι ανακήρυξαν το EV9 ως το πιο πολυαναμενόμενο νέο αυτοκίνητο του 2023. Το EV9, το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Kia, είναι το επόμενο ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία που θα λανσαριστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Plan S» της Kia , ακολουθώντας το Kia EV6 ( Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022) και το ολοκαίνουργιο Kia Niro EV.Ο David Hilbert , Διευθυντής Μάρκετινγκ της Kia Europe, σχολίασε: «Τα δύο βραβεία κύρους What Car; που κερδίσαμε αποτελούν ένα επίτευγμα για το οποίο μπορούμε να νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι. Ενώ το Kia Sportage SUV πρωτοστατεί στην κατηγορία του με την ξεχωριστή σχεδίαση, τους αποδοτικούς κινητήρες και την εντυπωσιακή πρακτικότητα, το γεγονός ότι οι αναγνώστες ψηφίζουν ήδη το επερχόμενο EV9 πριν από την αποκάλυψή του υπογραμμίζει τη μεγάλη προσμονή των ανθρώπων για τα μελλοντικά μας προϊόντα. Αυτή η χρονιά πρόκειται να είναι άλλη μια συναρπαστική χρονιά στο ταξίδι μας για να γίνουμε κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων βιώσιμης κινητικότητας».