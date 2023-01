Μία εκκεντρική Lamborghini Urus

Από το 1989 η βρετανική εταιρεία βελτίωσης πολυτελών αυτοκινήτων, μας έχει συνηθίσει σε τροποιημένες εκδόσεις που τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα.



Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίπτωση της Lamborghini Urus με την οποία αποφάσισε να ασχοληθεί η Mansory, με βασικό στοιχείο την απουσία των πίσω θυρών, τονίζοντας ακόμα περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του εκρηκτικού SUV.



Η Mansory δέχτηκε την πρόκληση και ξεκίνησε να σχεδιάζει το αυτοκίνητο το οποίο ονόμασε Venatus Coupe Evo C. Για να δημιουργήσουν τη διθέσια δομή της Lamborghini οι τεχνικοί της Mansory αναγκάστηκαν να μετακινήσουν την κεντρική κολόνα των θυρών κατά 20 εκατοστά προς τα πίσω. Οι εμπρός πόρτες επανασχεδιάσθηκαν και αυξήθηκε το μήκος τους επίσης κατά 20 εκατοστά, ενώ διατηρήθηκαν οι μηχανισμοί ασφάλειας.



Τα πίσω φτερά μεγάλωσαν σε πλάτος για να τοποθετηθεί ένας τεράστιος αεραγωγός και φυσικά το εξολοκλήρου επανασχεδιασμένο μυώδες «κουστούμι» της Urus. Στο εσωτερικό η Mansory προσφέρει μια τεράστια ποικιλία customizing για να επιλέξει ο πελάτης, ενώ στάνταρ δίνει τον ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό αναδίπλωσης των εμπρός καθισμάτων για εύκολη πρόσβαση στα πίσω καθίσματα.



Όσο για τις επιδόσεις, η έκδοση Venatus Coupe Evo C αποδίδει 900 ίππους και 1.100 Nm ροπής με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 323 χλμ./ώρα και τα 0-100 χλμ./ώρα να επιτυγχάνονται σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα. Η Venatus Coupe Evo C Θα κατασκευαστεί σε μόλις 8 μονάδες χωρίς να έχει ανακοινωθεί η τιμή.

