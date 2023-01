Ανανέωση για την Jaguar I-Pace

Κρατώντας αναλλοίωτες τις εξαιρετικές επιδόσεις που διατηρούν την i-Pace στην επικαιρότητα, η Jaguar προχωρά σε συγκεκριμένες επεμβάσεις που φρεσκάρουν την εικόνα του επιτυχημένου εμπορικά ηλεκτρικού της SUV.



Χάρη στις διακριτικές επεμβάσεις, η I-Pace παρουσιάζεται ανανεωμένη με το χαρακτηριστικό της σχεδιασμό να αναδεικνύεται καλύτερα, πιο πλούσιες προδιαγραφές, την προσθήκη εκδόσεων R-Dynamic, όπως και πιο πλούσιο χρωματολόγιο με δύο νέες μεταλλικές αποχρώσεις.



Από το ντεμπούτο της, η Jaguar I-Pace έχει κερδίσει περισσότερα από 90 παγκόσμια βραβεία, όπως αυτά του «World Car of the Year 2019», του «World Car Design of the Year» και «World Green Car of the Year». Με χαμηλό κέντρο βάρους, προηγμένα συστήματα ανάρτησης και τους αποδοτικούς ηλεκτρικούς κινητήρες σε κάθε άξονα, η I-Pace προσφέρει μια ασυναγώνιστη ισορροπία απόδοσης και ευελιξίας.



Σε ότι έχει να κάνει με τη σχεδίαση, η εμπρός μάσκα έχει πλέον μια πιο λεία εμφάνιση σε εντυπωσιακό Atlas Grey φινίρισμα, με το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο μοτίβο με τη μαύρη μάσκα και τις κυψέλες. Σε Atlas Grey είναι και οι κάθετες «λεπίδες» στο εξωτερικό των μπροστινών θυρών, ενώ και το σήμα της Jaguar στη μάσκα είναι πλέον μαύρο και ασημί.



Νέο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ανανεωμένη εκδοχή του μοντέλου, είναι και τα δύο διαθέσιμα ματ χρώματα Eiger Grey και Carpathian Grey, μέσω των οποίων δίνεται έμφαση στην εκλεπτυσμένη εμφάνιση του μοντέλου. Στην καμπίνα της ανανεωμένης I-Pace υπάρχει όλη η τεχνολογία που κάνει κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη. Το ταχύτατο σε απόκριση σύστημα ψυχαγωγίας Pivi Pro είναι διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις και προσφέρει συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto.



Σε ότι έχει να κάνει με τις επιδόσεις, το μοντέλο δεν παρουσιάζει κάποια αλλαγή. Οι κινητήρες παραμένουν στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Η συνολική ισχύς που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός είναι 400 ίπποι και το μοντέλο επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρικά στα 200 χλμ./ώρα.



Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 kWh της I-Pace προσφέρει αυτονομία έως και 470 χιλιόμετρα. Στη νέα της έκδοση, η I-Pace διατίθεται στις εκδόσεις R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE και 400 SPORT– με την τελευταία να αφορά συγκεκριμένες αγορές.

Κλείσιμο