Βραβείο καινοτομίας για το Audi RS Q e-tron

To εξειδικευμένο περιοδικό Race Tech πραγματοποίησε στο Λονδίνο το Συμπόσιο Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στο οποίο ειδικοί από όλο τον κόσμο ανταλλάσσουν απόψεις για τις πιο πρόσφατες τάσεις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η κριτική επιτροπή ειδικών απένειμε βραβεία στις σημαντικότερες τεχνικές εξελίξεις. Μία από αυτές αφορούσε και το Audi RS Q e-tron, το οποίο βραβεύτηκε στην κατηγορία «Racecar Powertrain of the Year», για την καλύτερη αγωνιστική μονάδα ισχύος. Υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία ήταν οι Mercedes-Benz για το μονοθέσιο της Formula E, όπως και η Toyota για το αγωνιστικό πρωτότυπο Le Mans Hypercar.



«Η κατάκτηση αυτού του βραβείου από την Audi Sport ήταν μια ιδιαίτερη και έντονα συναισθηματική στιγμή», λέει ο Stefan Dreyer, Επικεφαλής Εξέλιξης της Audi Sport Racing και υπεύθυνος για την υλοποίηση της καινοτόμου μονάδας ισχύος και μετάδοσης του RS Q e-tron.



«Όλη η ομάδα μπορεί να είναι περήφανη για αυτό το βραβείο. Η ιστορία από τη σύλληψη της ιδέας του μετατροπέα ενέργειας, στα πρώτα στάδια εξέλιξης, έως την υλοποίησή της στο αγωνιστικό του Ράλλυ Ντακάρ θα μας μείνει για πάντα αξέχαστη. Το θάρρος, η αφοσίωση, η επιμονή, αλλά πάνω απ’ όλα η ταύτιση όλων με αυτή την προσπάθεια απέδωσαν καρπούς».



Με το RS Q e-tron η Audi έγραψε και πάλι ιστορία με την τεχνολογική καινοτομία που φέρνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στην πρώτη της εμφάνιση στο Ράλι Ντακάρ τον Ιανουάριο του 2022, η Audi Sport πανηγύρισε τέσσερις νίκες σε ειδικές διαδρομές. Τον Μάρτιο οι Stéphane Peterhansel και Edouard Boulanger κέρδισαν το Abu Dhabi Desert Challenge. Ήταν η πρώτη νίκη οχήματος με εναλλακτική μονάδα ισχύος και μετάδοσης σε αγώνα cross-country.



Το Audi RS Q e-tron διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με μετατροπέα ενέργειας. Αποτελείται από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και μια γεννήτρια, καθώς και από μια μπαταρία υψηλής τάσης και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα. Στο Ράλι Ντακάρ 2023, η Audi θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά και βιώσιμο καύσιμο χάρη στο οποίο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι 60% χαμηλότερες.

Κλείσιμο